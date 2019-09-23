汽车易损件集成平台 “三头六臂”（广东三头六臂信息科技股份有限公司）宣布完成近 2 亿元人民币 A+ 轮融资，由君联资本领投，老股东钟鼎资本创投、银河系创投增持。

本次融资主要用于以下 3 个方面：一是阶段性的 18 个省仓的扩容、150 家直营旗舰店的建设和 2000 家服务商加盟；二是新产品的导入，引入宝柏轮胎、美国滤清器品牌 FROM 和氧传感器品牌 WALKER，并继续完善底盘件；三是战略层面的项目储备与团队建设，包括对于前后端的储备开发与人才引进等。

三头六臂成立于 2015 年，其商业模式为 “汽车零部件+ B2B 产业互联网”。该公司于今年 2 月宣布完成 1.7 亿元 A 轮融资；2018 年 6 月宣布获得超 4100 万天使轮和 Pre-A 轮投资。

三头六臂的业务目前覆盖广东、四川、贵州、重庆、北京、江苏、浙江等 18 个省，拓展了 35 个 Hub 中心店，建成超过 5 万平米省仓、5 个集中在西南、华南和华东地区的工厂仓，自主开发了面向加盟服务商、维修企业的多套 SaaS 系统，主营产品有 10 大品类、46 个小类，85% 为自控品牌。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。