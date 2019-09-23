产业链送 Mate30 供应商名单

9 月 23 日消息，据产业链最消息，华为正在全力生产 Mate 30 系列手机，而他们希望该系列能够对 iPhone 11 产生冲击，与此同时产业链还送出了 Mate 30 系列的供应商名单。

从供应商名单上看，华为为 Mate 30 系列的每个部件都至少找了两家供应商，同时国产厂商的比例也在不断提升，至于大家关心的 OLED 屏供应商，开始供应的是三星，后期会有京东方、TCL 的加入。

我国成功发射两颗北斗导航卫星

在举国上下喜迎中华人民共和国成立 70 周年之际，北斗卫星导航系统任务一线再传捷报。2019 年 9 月 23 日 5 时 10 分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，以 “一箭双星” 方式成功发射第四十七、四十八颗北斗导航卫星。

目前，北斗卫星导航系统全球组网完成已进入倒计时，北斗将与其他全球卫星导航系统并肩为全世界提供精度更高、运行更稳定、功能更可靠的定位、导航和授时服务，成为面向全球的重大公共服务空间基础设施，为构建人类命运共同体做出 “中国贡献”。

网易网盘 11 月 30 日关闭独立入口

网易网盘在公告中指出，使用网易邮箱账号的网盘用户，可以通过邮箱首页左侧的 “文件中心”，继续访问并使用网盘，而使用第三方用户的届时将无法登录使用网盘，而这类用户务必在 11 月 30 日之前下载保存自己的文件。

换句话说就是，网易网盘今后将仅对自家邮箱用户开放，对于第三方用户则关上了大门。

网易网盘是网易公司推出的在线存储服务，向用户提供文件的存储、访问、备份、共享等文件管理功能。提供的积分兑换最高免费容量为 3G，可上传不超过 100M 的任意格式文件，永久存储。

雷军：小米 9 Pro 5G 比小米 9 贵不少

IT 之家 9 月 23 日消息 昨日晚间，雷军暗示小米 9 Pro 的价格不会很便宜：“今年 5G 手机刚开始，成本贵了上千元，小米 9 Pro 定价会比小米 9 贵不少，希望大家理解。”

有网友称，“小米的 5G 绝对是 4G 的价格”，对此回复称，“今年 5G 手机要比 4G 手机增加上千块成本，且小米 9 Pro 又增加和升级了很多功能，所以别对小米 9 Pro 价格有任何不切实际的想法，价格出来后也别骂小米变了，真心做不到。”

拼多多：iPhone 11 系列手机销量同比增长 20 倍

9 月 22 日晚，据拼多多公布的数据，iPhone 11 系列手机销量同比 2018 年 9 月 20 日同期销量增长 20 倍，仅比较 iPhone 11pro、iPhone 11max 和 xs、max 的销量，同比去年翻了 12 倍。拼多多手机运营小二表示，新机销量翻 12 倍的主因是市场整体供货不稳定所导致的间隙性 “缺货” 现象，随着市场整体供给量加大，预计高端机型销售占比会持续提升。

拼多多手机运营小二表示，若平台当日确认仍有库存，消费者早上 8 时开始，至当日 24 时，逢整点可通过获得补贴券的方式领取 500-900 元的购机优惠。