定制旅游科技公司指南猫（Navi Travel）近日宣布，完成对 16 年老牌旅行社卡迈特的投资并购，这项并购旨在完成定制旅游资源中心的建立，继续深化为定制游赋能的战略目标，巩固指南猫在定制旅游科技公司中的领先地位。

据悉，本次交易指南猫除了收购卡迈特的股权外，将同时向卡迈特创始人增发股份，相关变更登记和交割手续已于 9 月 18 日前后完成。

收购完成后指南猫已进一步对卡迈特提供资金支持，相关投资款将用于打造定制游的资源中心。通过系统将供应商的旅游资源和行程关联、供应商和定制师关联，完整实现定制服务和资源预订的落地并轨。同时，卡迈特创始人刘朝阳和徐丽将加入指南猫，卡迈特操作团队和原指南猫预订团队将进行整合，成立资源中心，由徐丽出任指南猫资源中心总经理。

资源中心的主要职责是：为入驻指南猫 APP 的旅行定制师，以及使用云定制 SaaS 的定制机构，提供资源对接和预订服务。具体包括：根据平台定制业务的发展，开展资源供应招商，寻找合适的资源商品与定制游系统直联，为定制师提供预订协助，为定制机构提供一键报价，为定制需求匹配地接资源等。

投资并购完成后，指南猫将进一步深化为定制游赋能的目标，服务完整覆盖：定制师引入、定制师培训、定制师共享、行程设计工具、行程手册自动生成打印、定制游电商小程序、定制游资源供应链、定制游分销系统等。指南猫耗时 6 年多匠心打造定制游的连接阀，可一站对接旅游资源方、定制师、分销商、消费者。定制游的各方参与者，均可共享所长、各取所需，以此提升效率、降低成本。