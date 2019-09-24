9 月 24 消息，近日，惠普公司在世界经济论坛的可持续发展影响峰会上宣布，将与其长期合作伙伴、自然保护领导者世界自然基金会 (WWF) 合作实施最新举措，推进绿色环保的未来打印业务。

据悉，惠普将携手世界自然基金会，致力于 200,000 英亩森林（相当于一个纽约市的面积）的恢复、保护和养护工作。作为双方 5 年合作的一部分，惠普还将支持世界自然基金会制定科学的森林恢复目标，评估森林资源恢复与优化森林管理所带来的低碳效益和环保效益。这项由世界自然基金会牵头的新计划将于 11 月正式启动。同时，这两大森林恢复和管理项目也标志着惠普可持续森林合作计划的正式开始。

惠普可持续森林合作计划不仅包括采购可持续纤维材料，更旨在激励所有人积极采取切实行动去保护和改善森林生态，造福子孙后代。所有通过惠普打印的消费者，都将使用并推广对绿色环境负责任的纤维采购来源——经过 FSC 认证的环保材料。惠普还希望为全球森林的恢复、保护和优化管理贡献企业的力量，荫及后代。

除了今日宣布的项目外，惠普还打算提高人们对可持续利用森林资源重要性的认识，从而进一步增加对森林管理委员会（FSC）认证以及森林友好型产品的需求。此外，惠普将继续努力减少碳排放量和能源消耗，同时在其产品中增加回收材料和海洋废弃塑料的循环再利用。惠普公司预计将在 2020 年之前实现其包装制作的零森林砍伐目标，并希望在 2025 年到来以前，将惠普个人系统和印刷产品组合中 的再生塑料使用率增加到 30％。