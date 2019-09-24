即将到来的下半年消费旺季，属于高端的旗舰机型一部部到来，但 realme 则另辟蹊径，重点考虑年轻人的需求。而对于年轻人来说，要满足这部分群体的需求也比较难。首先，你得有足够的颜值，其次还得有足够强的硬件，最后就是价格不能高企。而这次到来的 X2，满足了以上几点的综合需求，做足了平衡工作。

首先我们来看外观。realme x2 的背壳采用全新 “虫洞光纹” 设计，视觉效果颇具神秘感，还加入了 3D 玻璃设计，带来雅致曲线和舒适握感。满足完线条，屏幕也做了一定的提升，具备高达 91.9% 的超高屏占比的水滴屏，屏幕表面覆盖第 5 代大猩猩玻璃，支持更快的屏幕指纹解锁。

再来看下最主要的卖点 6400 万像素四摄：realme X2 后置 “6400 万像素三星 GW1 主摄像头+119°超广角镜头+4cm 微距镜头+人像镜头” 四摄组合，带来极清画质和覆盖多场景的全能拍照体验。主摄采用 f/1.8 大光圈 6400 万像素 6P 镜片模组，感光元件为 1/1.72 英寸三星 GW1，通过 Quad Bayer 像素四合一技术，单像素可达 1.6μm。支持录制单反级景深的实时虚化视频、超广角视频和 960fps/720P 慢动作视频。视频防抖也是 realme X2 的独特亮点，得益于全新算法，realme X2 可以带来比肩专业运动相机的视频防抖效果。其余三摄，800 万像素 119° 超广角镜头，具备 f/2.25 光圈，无需后退，一键切换超广角模式，具备 4 倍视野，能将更多风景、建筑、多人合照尽收镜中；f/2.4 大光圈、1.75μm 大像素 4cm 超级微距镜头，轻松捕捉生活小细节；新增 “滤色系统”，利用人像镜头获取更多黑白光线信息，辅助主摄，让人像风格更添质感。realme X2 拥有 f/2.0 大光圈 3200 万像素自拍镜头，可合成 1.6μm 超大像素。

硬件规格方面。搭载 8nm 制程高通骁龙 730G 处理器，采用 Kryo 八核心架构，GPU 部分使用加强版 Adreno 618，相对前代骁龙 710，CPU 性能提升 35%，GPU 性能提升 25%；具备第四代 AI 引擎和机器视觉机能的 ISP，AI 性能提升两倍，功耗更低；提供 6GB+64GB/8GB+128GB 两个版本，采用 LPDDR4X+UFS2.1 的高速低功耗组合方案。

充电方面也是年轻人考量的因素。realme X2 配备 4000mAh（典型值）大容量电池，支持低压大电流 VOOC 闪充 4.0，结合新一代恒压算法，30W（5V6A）充电功率充电时间相比上一代缩短 12%，支持亮屏充电、边玩边充。30 分钟就可以充至 67%。

价格方面，realme X2 极具竞争力，各版本的售价分别为 1,599 元（6GB+64GB），1,899 元（8GB+128GB），首销立减 100 后到手价分别为 1,499 元、1,799 元。

配件方面，还发布了一个灵耳耳机，售价 149 元。一个时尚手机壳，售价 39 元。