索尼今天公布了 Xperia 5 国行版，其预售价格为 5399 元，9 月 24 日 11:00 开启预售，10 月 28 日全平台发售，有蓝、红、黑和灰色可选。

正如之前所介绍的，Xperia 5 基本上是 Xperia 1 的 mini 版，前者采用了后者的大部分配置。Xperia 5 搭载骁龙 855 芯片、6GB RAM 和 128GB 存储空间，电池容量有所减小，为 3140mAh。采用与 Xperia 1 相同的三摄组合，三颗镜头均为 1200 万像素，分为 16mm 超广角、26mm 标准和 52mm 两倍变焦，前置相机为 800 万像素。拍照与录影方面，支持眼部对焦功能，并能以 21:9 比例、24fps 拍摄视频。

索尼表示 Xperia 5 是专为那些手比较小的用户而设计的，与 Xperia 1 一样，Xperia 5 也支持支持多任务窗口。

这款手机的 6.1 英寸 FHD + AMOLED 屏幕（1080 x 2520）保留了与 Xperia 1 相同的 21:9 长宽比，结合索尼 BRAVIA 电视显示技术，支持标准显示模式（BRAVIA 电视画质）和大师模式（监视器画质），音效上支持杜比全景声。部分游戏适配 21:9 画面，一并支持游戏增强器。

其他规格方面，Xperia 5 具备 IP65/68 防水防尘能力，采用 USB-C 接口，支持 NFC、双 SIM 卡，搭载 Android 9.0 系统。