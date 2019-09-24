谷歌推应用捆绑订阅服务

9 月 23 日，Google 推出了一项名为「Google Play Pass」的软件订阅服务，每月收费 4.99 美元，Android 用户可以使用超过 350 款游戏和应用程序，这些游戏和应用程序将没有广告以及应用程序内购买。Google 将为用户提供 10 天的免费服务，并计划在第一年每月仅收费 1.99 美元。它将于本周在美国和其他国家上市。

苹果上周刚刚推出了售价 4.99 美元的游戏订阅服务 Apple Arcade。不过，Google 和苹果的策略有些不同。首先，Google Play Pass 不仅包括游戏，还包括应用程序。其次，Google 并没有直接资助他们的开发，也没有要求独占性。

苹果拟在德克萨斯生产新款 Mac Pro

9 月 24 日，据英国金融时报报道，苹果证实其新的 Mac Pro 将在德克萨斯州奥斯汀生产，此前这家 iPhone 生产商与华盛顿方面讨价还价，争取到了对某些零部件豁免关税的优待。

华盛顿方面威胁然后实施对 3000 亿美元中国输美商品征收 10% 关税。当苹果争取关税豁免时，特朗普总统在 7 月 26 日发推文写道：苹果在华生产的 Mac Pro 零部件不会获得关税豁免。在美国生产，就没有关税了！

电子烟巨头 Juul 遭刑事调查

北京时间 9 月 24 日早间消息，据国外媒体报道，美国联邦检察官已经在加利福尼亚州对备受欢迎的电子烟制造商 Juul Labs 展开了刑事调查。外媒称，本次调查由加州北区联邦检察官办公室牵头，但是调查的重点目前尚不清楚。

Juul 在最近几个月中面临着一系列法律挑战，原因是政府对数百种与使用电子烟相关的疾病产生了日益高涨的愤怒情绪，截止到目前已经有 7 人丧生于与电子烟有关的疾病。联邦对于调味电子烟产品的禁令也在逐渐成型。

为抵抗阿里，拼多多又双叒融资了

9 月 24 日，拼多多又发了一个重磅的融资消息：拟发行 8.75 亿美元可转换优先债券，再加上债券初始认购者可在 13 天内额外认购 1.25 亿美元，简单来说将融资 10 亿美元。

事实上，阿里昨天公布的一系列数据估计还是够让拼多多紧张一番的：张勇宣布阿里未来五年目标是实现超过 10 万亿人民币以上的消费规模。同时，最近两年淘宝新增用户中超过 70% 来自下沉市场，淘系在下沉市场人群中的覆盖率已经超过 40%。

而在 5 个月前，黄峥也曾发股东信称，拼多多将积极寻找对长期公司价值有利的投入机会，即使这些投入按照会计准则会被记为大额短期费用。

马斯克为私利收购资不抵债的 Solarcity

腾讯科技讯 马斯克的电动车公司特斯拉早前收购了自己表兄弟创办的太阳能公司 Solarcity，这一交易引发了巨大争议，时至今日，太阳能业务已经成为特斯拉一个包袱，销量大幅下滑。

据外媒最新消息，最新公布的法庭文件显示，包括一些养老基金在内的许多特斯拉大股东认为，特斯拉在 2016 年斥资 26 亿美元收购 SolarCity 的交易本不应该发生。文件也披露了马斯克旗下众多公司之间复杂的财务关系。

这些文件是特斯拉股东此次反收购诉讼的部分公开内容，但此前曾被大量修改。法律透明度倡导组织 PlainSite 周一公布了文件的完整版本。