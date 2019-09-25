9 月 25 日，在阿里云栖大会上，达摩院院长、阿里巴巴 CTO 张建锋现场发布了含光 800AI 芯片，这是阿里巴巴第一颗自研芯片。含光 800 被认为是全球最强的 AI 芯片，在业界标准的 ResNet-50 测试中，含光 800 推理性能可以达到 78563 IPS，比目前业界最好的 AI 芯片性能高 4 倍；能效比 500 IPS/W，是第二名的 3.3 倍。

据悉，目前含光 800 已开始应用在阿里巴巴内部核心业务中。根据云栖大会的现场演示，在城市大脑中实时处理杭州主城区交通视频，需要 40 颗传统 GPU，延时为 300ms，使用含光 800 仅需 4 颗，延时降至 150ms。拍立淘商品库每天新增 10 亿商品图片，使用传统 GPU 算力识别需要 1 小时，使用含光 800 后可缩减至 5 分钟。

未来，含光 800 将通过阿里云对外输出 AI 算力。基于含光 800 的 AI 云服务从 9 月 25 日起正式上线，而且相比传统 GPU 算力，起性价比将会有 100% 的提升。

而随着玄铁 910、无剑 SoC 平台、含光 800 的发布，张剑锋称，平头哥端云一体全栈产品系列初步成型，已经涵盖处理器 IP、一站式芯片设计平台和 AI 芯片，实现了芯片设计链路的全覆盖。

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