9 月 25 日，由工匠社制作，《王者荣耀》授权打造的国内首款体感控制格斗机器人——GANKER EX 盾山机器人正式上线。

GANKER EX 盾山机器人的宣传语为 “人机合一，王者出击”。在正式上线后，以其独特而灵活的四脚、沉稳厚重的机身铠甲、强有力的双臂，以及反差萌的脑袋，完美还原了王者荣耀盾山英雄的外型特点。同时，工匠社专门开发的专属操控技术，更是让盾山机器人具备毫秒级操作响应、动作精准校对等操作亮点，让玩家能够精准地与盾山机器人实时操作同步，实时操作同步, 与王者峡谷中的英雄并肩作战。

工匠社作为全球格斗机器人开创者和领导者，凭借出色的机械美学、前沿技术商业应用，在海内外拥有数百万的粉丝。早在今年八月份，当盾山机器人亮相于上海举行的 ChinaJoy 时，其精致的机甲外表和灵活的体感操作，让来往观众都驻足围观，排队等候上手体验的玩家更是络绎不绝。此次与工匠社联合推出的 GANKER EX 盾山机器人，是《王者荣耀》首次在高科技领域的跨界授权合作，不仅是 “技术” 与 “艺术” 的融合，也是 “虚拟” 与 “现实” 的结晶。

而对于《王者荣耀》来说，作为实至名归的中国最有影响力的自研产品，也正在逐步探索游戏延伸出来的文化世界。自 2018 年推出 “王者·无限” 计划以来，《王者荣耀》不局限于对局体验的不断完善，更是通过与敦煌研究院、长城、国家宝藏等合作，借助《王者荣耀》本身的影响力，弘扬中华民族的文化底蕴、艺术传承，同时，也通过文学、动漫、影视、综艺等多种文化形式的 IP 形态，提供给玩家更丰富感。

随着机器人行业发展，大众市场的成型。未来的机器人竞技产业，将为大众竞技娱乐体验带来新的可能。