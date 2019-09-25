GSMA 日前宣布成立全球首个 GSMA 5G 创新与投资平台。该平台将依托 GSMA 全球移动产业的资源优势，聚合移动通信行业内多家投资机构和学术界意见领袖，在当前 5G 发展的关键窗口期，围绕 AI、物联网、边缘计算、云计算、大数据、网络技术、安全、终端与应用等领域挖掘优质创新企业，对接创投资本，推动 5G 应用的商业化落地。

GSMA 5G 创新与投资平台由 GSMA 牵头发起并与 12 家联合创始成员单位共同组织成立，分别为中移资本、电信投资、联通资本、中移国投、宽带资本、晨山资本、华为、中兴、东证资本、CSDN、深创谷、和德勤中国。

“GSMA 多年来在全球通信产业具备深厚的行业资源积累，并始终密切关注着中国移动通信产业的创新进程。” GSMA 大中华区总裁斯寒在发言中表示，“我们搭建起 GSMA 5G 创新与投资平台这样的国际化平台，期待把中国的最佳实践介绍给国际舞台，给全世界带来更多启迪。”

据了解，GSMA 5G 创新与投资平台启动后将推动 5G 创新案例在 MWC 巴塞罗那、MWC 上海、MWC 洛杉矶的国际展会，以及国内外行业峰会中的亮相与传播；陆续建立起专家库与企业资源库，实现初创企业导师与国内外资本的对接；开展 5G 方面的教育与培训，拓展企业、院校、政府等资源的合作，从而为 5G 技术领域的产学研结合提供良好环境，加速 5G 应用的开发，促进市场化进程。