拼多多再融资 10 亿美元

9 月 24 日凌晨，拼多多宣布，拟发行 8.75 亿美元可转换优先债券。债券初始认购者有权在 13 天内额外认购 1.25 亿美元。据此推测，拼多多此次发行的规模最终将在 10 亿美元左右。

高盛、美林、巴克莱、瑞银为此次发行进行了联合承销。Dealogic 数据显示，2019 年第一季度，亚洲科技公司在全球发行的可转换债券规模达到了 230 亿美元，为历史最高水平。

电子烟巨头 Juul 冻结招聘、计划裁员

9 月 25 日，据彭博社报道，知情人士透露，电子烟制造商 Juul Labs 计划缩减招聘力度并展开裁员。

之前有报道称，电子烟与一种神秘疾病有关，而特朗普政府也有意对电子烟下达禁令。这也导致美国各州和联邦官员对这类产品的审查日益严格。作为全球扩张计划的一部分，这家位于旧金山的初创公司一直在迅速扩大，增加了数千名员工。该公司目前拥有约 3900 名员工，是去年 12 月员工总数的两倍多。

蔚来汽车暴跌 28%：3 年巨亏 400 亿

9 月 25 日，蔚来汽车公司股价收跌 20.22%，报 2.17 美元，盘中暴跌逾 28%，创下历史低点 1.97 美元。在遭遇了汽车召回、持续裁员风波后，蔚来公布了 2019 年第二季度的财报。根据公告，该公司第二季度净亏损同比增加 83%，达到 32.9 亿元人民币（4.62 亿美元），逊于彭博调查的两位分析师 26 亿元人民币的预估均值，也是 2017 年有记录以来该公司净亏损额次高。

现代汽车联手安波福自动驾驶

9 月 23 日，韩国现代汽车集团宣布，将与安波福（Aptiv）共同出资 40 亿美元组建自动驾驶合资企业，并将新合资公司的总部设立于美国波士顿，双方计划将于 2020 年第二季度达成合作。

现代集团与安波福设立的合资公司将聚焦于 L4 及 L5 级别的高级别自动驾驶技术，并计划于 2020 年开始进行系统测试，于 2022 年提供可量产的自动驾驶系统。为了达到这个目标，安波福将提供其自动驾驶技术，现代集团则将提供车辆工程服务、研发资源及知识产权，共同聚焦于自动驾驶汽车的研发及商业化进程。

国美 70 英寸大屏 4K 电视发布 售价 4999 元

近日国美发布了一款 70 英寸大屏 4K 电视——国美 70GM5399U，官方售价 4999 元。据介绍，国美 70 英寸 4K 电视搭载了日本原装夏普 SDP 面板，支持智能语音控制。

在外观上，国美 70 英寸 4K 电视采用金属中框一体成型工艺，机身最薄处为 12.5mm，搭配金属底座，打造纤薄大屏。在硬件上，国美 70 英寸 4K 电视搭载四核 64 位 cortex A53 架构 CPU 及 5 核 mail-T40 GPU，支持 2GB+8GB 存储，用户可自由安装应用软件。