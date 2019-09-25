19999 元的 5G 手机横空而出

9 月 25 日消息，雷军今天更新了自己的微信公众号，除了继续讲述小米发布的两款重磅 5G 新手机外，还希望用户透过产品，能看到他们在真正创新上付出的努力和艰辛。

如果说小米 9 Pro 5G 是为了走量的话，那么小米 MIX Alpha 就是秀肌肉，后者也的确做到了创新，特别是在外形上，采用了一块完整的环绕屏，屏占比为 180.6%，同时还取消了手机的听筒、前置摄像头、侧边按键，下巴和额头部分仅保留有 2.15 毫米空间。

对于 MIX Alpha 的创新，雷军表示，未来的全面屏手机设计不是刘海、不是瀑布屏，也不会是打孔屏，而是 MIX Alpha，这才是代表了未来全面屏手机，只有一整块屏幕。

苹果 iOS 13 和 iPadOS 存第三方键盘漏洞

IT 之家 9 月 25 日消息 苹果官方今天正式发布了一份全新的支持文档，警告用户有关 iOS 13 和 iPadOS 第三方键盘存在的安全问题。

这一问题主要体现在一些第三方键盘软件，即使未被批准完全访问权限也可能会由于 iOS 13 和 iPadOS 中的漏洞而被授予完全访问权限。苹果官方对此表示，该漏洞不会影响苹果官方内置键盘，也不会影响未拥有完全访问权限的键盘。

iOS 中的第三方键盘可以完全独立运行无需访问外部服务，也可以被授予 “完全访问” 权限通过网络提供更多功能。

特斯拉正组建中国技术团队

腾讯科技讯 众所周知的是，全球电动车行业的翘楚企业、美国特斯拉公司已经大举进入中国市场，目前正在上海市建设一座电动车工厂，准备大规模生产 Model 3 车型。

据外媒最新消息，特斯拉公司掌门人马斯克日前表示，特斯拉正在 “中国打造一支重要的技术团队”，而且这个团队这不仅仅是为了服务上海电动车工厂。实际上，这家汽车制造商计划让中国团队也开发汽车软件。

蔚来艰难时刻：旗舰电动车销量大降

网易科技讯 9 月 25 日消息，据国外媒体报道，在纽约证券交易所上市一年后，中国电动汽车初创企业蔚来似乎陷入了困境之中。截至 2019 年 6 月 30 日的第二季度未经审计财报显示，由于其旗舰电动汽车 ES8 销量大幅下滑，2019 年第二季度公司亏损 4.79 亿美元，仅实现营收 2.2 亿美元。当地时间周二，蔚来股票收于每股 2.16 美元，大幅下跌 20.22%。

在 2019 年的大部分时间里，这家初创公司都在瘦身。到目前为止，蔚来已经解雇了至少 2000 名员工，关闭了位于硅谷的一家办事处，卖掉了自己的 Formula E 赛车队，也放弃了自建工厂的计划，并无限期推迟即将推出的一款电动轿车。

微软升级 Dynamics 365

微软 Dynamics 365 是运行于云端的智能商业应用，主要为企业提供现统一的智能客户关系管理与企业资源计划服务。Dynamics 365 提供现代化的细分功能模块，以按需订阅的授权模式适应业务的发展需求，并为企业业务的发展变化和快速创新注入混合现实和移动应用等功能，同时通过统一数据平台与 Azure，Office 365 和 HoloLens 等对接。

日前，微软又发布了两个全新的 AI 驱动型 Dynamics 应用：Dynamics 365 Commerce 和 Dynamics 365 Connected Store。