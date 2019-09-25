据纽约时报报道，WeWork 创始人 Adam Neumann 将辞去 The We Company CEO 一职。华尔街日报称，预计 Neumann 将继续担任公司董事长，但他将放弃对该公司的多数控制。

上周，该公司因受到投资者的抵制而宣布推迟 IPO，原因不仅是其不断扩大的亏损，还包括 Neumann 对公司异乎寻常的控制。

“作为 WeWork 的联合创始人，我为这个团队以及我们在过去十年中建立的令人难以置信的公司感到自豪，” Neumann 在公司发表的一份声明中说。 “虽然我们的业务从未如此强大，但最近几周，针对我的审查已成为一种极大的干扰，我认为，辞去首席执行官一职符合公司的最大利益。感谢我的同事，我们的成员，我们的业主合作伙伴以及我们的投资者继续相信这项伟大的业务。”

纽约时报称，Neumann 是受到董事会成员和投资者的压力，从而要求辞职的。据报道，软银集团社长孙正义甚至也支持他辞职。Artie Minson 和 Sebastian Gunningham 将接替 Neumann 出任 WeWork 联席 CEO。

早些时候 The Information 报道称，银行家正在敦促母公司 We Company 裁员多达三分之一的全球员工，这将使大约 5000 人失业。