9 月 26 日消息，近日，休闲养生品牌 Xin SPAce 心·养生空间（以下简称 Xin SPAce）获得千万级 A 轮融资，投资方为星瀚资本。本轮过后，企业估值已经达到亿元以上。

据悉，Xin SPAce 是苏州心沐筠管理咨询有限公司旗下品牌，是以养生为核心理念，包含 SPA、泡浴、推拿、足疗等服务内容及周边产品，依托专业的主题设计优势，结合都市人群对于娱乐休闲类型的综合场景需求，打造标准化管理和系统化运营的休闲娱乐第三空间。品牌的寓意，X+in=Xin，X 代表跨界思维，in 代表时尚和潮流。中文品牌名 “心” 代表 “从心出发、不忘初心” 的创业初衷。SPAce 指品牌追求的家与公司之外 “第三空间” 的定位，同时意指成为 SPA 行业中 Ace（王牌）的目标。

本轮投资方星瀚资本创始合伙人杨歌表示，随着我国逐渐进入老龄化社会，国内健康养生行业将迎来新一波发展。同时系统化管理、品牌化管理一直是企业管理中星瀚资本非常看重的方面，Xin SPAce 无疑具有良好的基础，团队在研发、供应链、培训和市场运营等板块都有丰富经验。星瀚资本看好团队明确的愿景和高效的执行力，以资本助力企业降本增效、提升用户体验，并有信心帮助 Xin SPAce 成长为中国养生空间头部品牌。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书