很明显，亚马逊希望其智能助理 Alexa 能够更加普及。在今天早些时候的发布会上，该公司发布了一系列搭载 Alexa 的新产品。

Echo Studio

Echo Studio 是亚马逊的新款高端音箱，搭载高音扬声器和中音扬声器，支持 3D 音频以及杜比全景声（Dolby Atmos）技术，其内置的麦克风除了用于 Alexa 之外，也会被用来分析周围环境以提供更好的聆听效果。它的价格是 199.99 美元，现在可以预订，11 月 7 日发货。

Echo Show 8

带屏幕的 Echo 迎来了第 8 代，屏幕尺寸多了 8 英寸版本。现在可以预订，11 月 21 日发货，价格是 129.99 美元。

新 Echo

第 3 代 Echo 改进了扬声器，亚马逊表示，其具有与 Echo Plus 相同的音频架构，此外有新的布料配色可选。其售价是 99.99 美元，现在可以预订，10 月 16 日发货。

带时钟的 Echo Dot

新款 Echo Dot 侧面有一块 LED 显示屏，你可以查看时间、室外温度，设定计时器和闹钟。售价 59.99 美元，10 月 16 日推出。

Echo Glow

一款 Alexa 声控夜灯，可根据用户喜好或音乐节奏变换颜色，售价 30 美元。

Echo Flex

这款纤巧的智能音箱可放置在你家中的任何地方，尺寸非常小巧，直接插入电源插座即可使用，价格是 24.99 美元，11 月 14 日发货。

Amazon Basics 微波炉

亚马逊为新一代 Alexa 微波炉加入了对流式烤箱、空气炸锅和食物保温器功能。它的价格是 249.99 美元，由于微波炉没有麦克风和扬声器，所以购入的用户将获得一个 Echo Dot。

Echo Loop

有了指环，你就可以随时随地使用 Alexa 了。Echo Loop 采用钛金属材料，利用震感来提醒用户接下来可以跟 Alexa 讲话，想要听回复内容需要将手指放在耳边，它的价格是 129.99 美元。

Echo Buds

亚马逊希望通过自己的无线耳塞直接与苹果 AirPods 竞争。Echo Buds 支持主动噪音消减技术，直通模式可以让你听到身边发生的事，每个耳塞中的两个电枢驱动器以获取高音质。除了可以使用 Alexa，你也可以用它启动 Siri 或 Google Assistant。其售价为 129.99 美元，将于 10 月 30 日发货。

Echo Frames

这款产品比上面两款更具实验性，从设计上看，它看起来像普通眼镜，不包含相机或显示器，可通过指向性麦克风与 Alexa 互动。Echo Frames 的价格是 179.99 美元。