据 TechCrunch 报道，专注城市间长途拼车的公司 BlaBlaCar 日前宣布，计划收购俄罗斯和乌克兰地区知名巴士票务平台 Busfor。

BlaBlaCar 公司联合创始人兼首席执行官 Nicolas Brusson 透露，这将是 BlaBlaCar 历史上最大一笔收购。Busfor 作为当地领先的巴士票务公司，拥有 150 多名员工。如果能够把 BlaBlaCar 的在线购票需求与 Busfor 的票务供应服务联系起来，对出行者和巴士运营商两者而言都会有利。

但 BlaBlaCar 没有透露具体交易条款。

据悉，Busfor 目前与 7000 家公交巴士公司有着合作，每年售票金额高达 40 亿美元。但 BlaBlaCar 并不打算在俄罗斯、乌克兰和波兰直接开展巴士运输业务。Brusson 表示：“Busfor 将保留自己的品牌、产品和相关手机应用，而 BlaBlaCar 将把 Busfor 的巴士运营服务整合到 BlaBlaCar 平台，帮助公交巴士运营商和车站进行推广，同时为乘客创造最佳用户体验。”

BlaBlaCar 认为，在这些国家的巴士运营服务仍然是偏线下，目前网上售票服务只占所有售票的 10%，仍有很大的增长空间。

BlaBlaCar 最终希望成为一家拥有拼车和巴士业务的公司，可以同时提供大城市间的长途巴士服务及较小城市之间的拼车服务。

翻译：汤航