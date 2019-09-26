总部位于伦敦的医疗科技初创公司 Kheiron Medical Technologies 近日宣布，完成 2000 万欧元 A 轮融资。该公司通过机器学习技术帮助放射科医生检测癌症的早期迹象。此轮融资由欧洲风投机构 Atomico 领投， Greycroft、Connect Ventures、Hoxton Ventures 和 Exor Seeds 跟投。

该公司计划利用这笔资金通过开展的一系列实验，以进一步评估 Mia 的临床效果，确认其有效性和安全性，并将在欧洲、美国和亚洲推广。作为这笔投资的附带条件，Atomico 公司主管 Irina Haivas 将加入 Kheiron 公司董事会。

Kheiron 公司是由 Peter Kecskemethy 博士和 Tobias Rijken 博士于 2016 年创立，创立之处仅仅是为了使用机器学习软件支持乳腺放射科医生的工作。Mia 是该公司的第一个产品，一种乳腺癌筛查解决方案，可以使放射科医生对乳腺癌的检测更准确。

公司表示，Mia 与多种多样数据集合进行交互训练，该公司目前正与英国国民健康服务（NHS）密切合作，在政府资金的支持下于英格兰和苏格兰试验地点进行部署。此外，Kheiron 还获得了欧盟 Horizon 2020 研究创新项目的资助，该项目将与 2019 年欧洲试点项目一起，在整个欧盟范围内推广。

翻译：汤航