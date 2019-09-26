华为今天发布 Mate30 国行版

9 月 26 日消息，继本月初在德国首发后，华为今天将在上海发布 Mate 30 系列国行版，而对于新机的期待，目前外界最关注点就是国行的售价，据说价格会是 4500 元起步。

据产业链爆料称，华为正在全力生产 Mate 30 和 Mate 30 Pro 的 4G 版本，而对应的 5G 版本预计要到今年 11 月份左右上市，这样安排主要是华为要进一步测试麒麟 990 5G 版，以确保它完全没有问题。

亚马逊发多款新品

网易科技讯 9 月 26 日消息，据外媒报道，亚马逊 2019 年秋季硬件发布会已经尘埃落定，该公司今年推出了 15 种新产品，包括真正的无线耳机 Echo Buds，配备了杜比全景声音效的高端智能音箱 Echo Studio，以及配有内置麦克风、支持用户与智能助手 Alexa 聊天的智能眼镜 Echo Frames 等。

其中有些产品只进行了小幅升级，比如在智能音箱 Echo Dot 上集成时钟功能，以及功能远超常规微波炉的 Alexa 智能烤箱。但也有很多意想不到的惊喜，包括智能戒指 Echo Loop、价格实惠的全新路由器 Eero Mesh Wi-Fi 以及宠物跟踪器 Amazon Fetch 等。

网易考拉旗下类云集平台友品购购近日由阿里接手

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，浙江桉熊网络科技有限公司已于近日完成投资人和法定代表人变更，这意味着网易考拉旗下的社交电商项目友品购购已划归阿里，对此，财经涂鸦向阿里方面发出询问，阿里表示，目前正处于过渡期，不方便接受采访。

天眼查信息显示，桉熊网络的法定代表人由刘佳宁变更为天猫进出口事业群总经理兼考拉 CEO 刘鹏，投资人也由刘佳宁变为杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司。

美国最大电子烟制造商 Juul 宣布停止投放广告

中新社休斯敦 9 月 25 日电 随着美国政府、学界、公众对禁止使用香味电子烟的呼声日益高涨，25 日，美国最大的电子烟制造商尤尔 (Juul Labs) 宣布，停止在美国市场投放电子烟广告，并表示将更换首席执行官。

美联社消息，尤尔的电子烟产品于 2015 年进入美国市场。因推出了多种口味及其 “病毒式” 的营销手法，产品迅速占领市场。如今，该公司掌握着全美逾七成的电子烟份额。当日，该企业发表声明称，停止在美国市场投放电子烟广告，包括在网络社交媒体上的推广。

Facebook 证实研发 AR 眼镜

网易科技讯 9 月 26 日消息，据外媒报道，Facebook 日前证实，该公司正在研发增强现实 AR 眼镜，并宣布了名为 “Live Maps” 的项目，这个项目旨在绘制完整的世界 3D 地图，让人们生活在有增强现实技术支持的互动空间中。

在美国当地时间周三举行的 Oculus Connect 开发者大会上，Facebook 增强和虚拟现实负责人安德鲁·博斯沃思表示，公司有 “几个”AR 眼镜的原型，但他没有提供有关这些眼镜的细节。