为了保持市场竞争力，vivo 今年的产品线相当丰富，除了已有的 NEX、X、Y、Z、S 系列和子品牌 iQOO，vivo 今年还新增了 U 系列，以 “大 U 可为” 的产品卖点亮相，全新的 vivo U3x 就是个代表。

在外观设计方面，vivo U3x 采用了一块 6.35 英寸高清水滴屏，19.3:9 屏幕比例，高达 89% 屏占比，额头仅水滴状，相当于 5.5 英寸握持手感。同时，提供了深湖蓝、子夜黑、赤茶红三种潮流配色供选择。

为了满足用户续航需求，vivo U3x 配备了 5000mAh 超大电池+18W 双引擎闪充的续航组合，支持反向充电。在 OTG 线辅助下，vivo U3x 能给其他硬件设备充电，随时化身为充电宝。

在硬件上，vivo U3x 搭载高通骁龙 665 八核处理器，主频高达 2.0GHz，搭配 64GB 内存空间和 256GB Micro SD 内存扩展。同时，配有 1300 万像素高清三摄，迎合市场主流。配有后置电容指纹和前置人脸识别，能快速完成手机解锁动作。

软件方面，基于 Funtouch OS 9.1 系统，vivo U3x 为用户带来了全新游戏魔盒、电竞模式 2.0。还贴心为长辈们设计了简易模式，显示简洁，操作便捷，有效避免了误触情况发生。

上市时间上，vivo U3x 会在 9 月 29 日正式上市，价格为 799 元人民币。