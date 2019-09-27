9 月 27 日消息，移动市场数据和分析领域平台 App Annie 今日正式宣布，已与移动数据分析公司 Libring 达成最终收购协议。 通过此次收购，App Annie 成为业内第一家能够同时提供移动市场数据和广告分析服务的平台，从而更好地为移动应用发行商和品牌方提供支持。此外，App Annie 还发布了全新的企业品牌形象。

App Annie 为企业用户提供业务发展相关的所有关键指标数据，诸如：获客成本 (CAC)、生命周期价值 (LTV) 和广告支出回报 (ROAS)。2022 年，全球移动广告支出预计将实现翻番，达到 3750 亿美元，各企业的首席营销官和首席执行官都迫切地希望，能够提高移动应用产品的广告投资回报率 (ROI)。

App Annie 首席执行官 Ted Krantz 表示：“如今，企业需要定制化的服务，从而将多点解决方案、数据表格、商业智能团队和咨询公司进行整合。而 App Annie 则致力于通过应用数据科学和机器学习，帮助他们实现该流程的自动化。”

App Annie 首席产品官 Aaron Mahimanathan 指出：“我们预计，未来移动广告的支出将达到应用商店用户支出的 3 倍之多。综合评估企业自身的移动营销业绩与整体的市场数据，将为我们的客户提供一个强有力的参考，指导他们采取相应措施，实现业务成功的最大化。”