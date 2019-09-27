华为 Mate30 系列国内发布：Pro 版 5799 元起 5G 版本 11 月上市

据新浪科技报道，9 月 26 日下午，华为在上海举办旗舰 Mate 系列手机发布会，Mate30 售价 3999 元起，Mate30 Pro 售价 5799 元起。

这次的 Mate30 系列因为 “超曲面环幕屏” 的加入从之前的硬朗商务风格变的柔和了一些，这款 6.53 英寸的曲面屏幕侧面角度为 88 度，铺满整个手机正面，并向两侧中框延展，营造了一种视觉全面屏的感觉。

因为机身侧面大部分是柔性屏幕，华为去掉了 Mate30 Pro 侧边音量键、只保留一个狭长的电源键，机身显得非常简约。通过在锁屏键上方双击屏幕边缘，可唤醒音量控制菜单。无论用户习惯左边还是右边使用音量键，都可以设置实现。

Mate30 Pro 正面依然采用 “刘海” 屏幕设计，并且加入了一枚深感镜头，可以通过 3D 镜头进行面部识别，听筒设计和 P30 一样，采用磁悬发声使刘海部分面积减小，并增大屏幕面积。除了支持面部识别之外，Mate30 系列仍支持屏幕指纹。

华为 Mate30 系列中国定价：

华为 Mate30（6+128GB 版本）定价 3999 元； 华为 Mate30（8+128GB 版本）定价 4299 元； 华为 Mate30 Pro（8+128GB 版本）定价 5799 元； 华为 Mate30 Pro（8+256GB 版本）定价 6299 元； 华为 Mate30 5G（8+128GB 版本）定价 4999 元； 华为 Mate30 5G（8+256GB 版本）定价 5499 元； 华为 Mate30 Pro 5G（8+256GB 版本）定价 6899 元； 华为 Mate30 Pro 5G（8+512GB 版本）定价 7899 元；

Facebook 因隐私泄露而起的集体诉讼遭驳回

据新浪科技报道，Facebook 及其 CEO 马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四在司法诉讼方面赢得了一场胜利。美国加利福尼亚州的一名法官驳回了一项投资者诉讼。这项诉讼指控称，Facebook 和扎克伯格在一桩隐私泄露事件很可能对该公司股价造成什么影响的问题上欺骗投资者。不过，投资者将有机会重新发起诉讼。

加利福尼亚州圣何塞的美国地区法官爱德华·戴维拉（Edward Davila）裁定，投资者没能提供证据来证明 Facebook 或其高管故意做出虚假陈述并导致投资者蒙受了损失。

投资者关注的是 2015 年 12 月首次报道的一起隐私泄露事件，当时英国政治咨询公司剑桥分析（Cambridge Analytica）因此获得了 8700 万名 Facebook 用户的数据。2018 年 3 月，多家媒体报道称 Facebook 仍旧允许第三方访问用户数据，而来自剑桥分析的数据被用在了唐纳德·特朗普（Donald Trump）竞选美国总统的运动中。受此影响，Facebook 股价在短短两周内累计下跌了 18% 以上。

苹果公司因环保工作获联合国 “气候行动奖”

据新浪科技报道，苹果公司今日获得了联合国颁发的 2019 年 “全球气候行动奖”（Climate Action Awards），该奖旨在表彰苹果在环境方面的努力，包括使用可再生能源，以及对社会相关事业的捐助。

据悉，赢得 2019 年联合国 “全球气候行动奖” 的共有 15 家公司或项目，而苹果公司是其中之一。联合国气候变化全球气候行动项目（UN Climate Change Global Climate Action Programme）经理尼克拉斯·斯文宁森（Niclas Svenningsen）在一份声明中称，在各国表示决心实现《巴黎协议》目标的背景下，这一奖项肯定了世界各地 15 个令人难以置信的气候行动实例。

针对苹果公司，联合国特别赞扬了其减排措施，并表示苹果在生产产品的同时，努力保护地球环境。

对此，苹果公司环境、政策和社会倡议副总裁丽莎 · 杰克逊（Lisa Jackson）表示：“在苹果公司，我们认真地承担起责任，要让世界变得更好。当前，苹果的业务已 100% 运行在可再生能源上。同时，苹果也在推动全球供应链做到这一点，明年我们将制造出 6 千兆瓦的清洁能源。”

特斯拉第三季度有望交付 10 万辆汽车，创新记录

据新浪新闻报道，根据一份特斯拉 CEO 马斯克（Elon Musk）泄露给员工的邮件显示，特斯拉本季度 “有望” 交付 10 万辆汽车，这将是一个新纪录，这一消息提振其股价上涨。

上个季度，特斯拉打破了其全球交付记录，该季度交付了逾 9.5 万辆电动汽车。

过去几周，我们一直在猜测特斯拉本季度的目标是交付 10 万辆电动汽车，创造新的季度交付纪录。

在一封发给员工的电子邮件中，埃隆·马斯克表示，达成目标触手可及。

报道称，马斯克在邮件中写道：“我们有机会实现第一个 10 万辆的季度交付数据，这对我们公司来说是一个令人难以置信的激动人心的里程碑！” 马斯克还补充道：“我们面临的挑战是确保在正确的地点拥有正确的车型，并尽可能调动我们公司的资源来帮助完成季度末的交付。”

上个季度，特斯拉交付了约 9.5 万辆电动汽车。

字节跳动回应变卖海外新闻应用 TopBuzz：不予置评