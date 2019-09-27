9 月 25 日，阿里云与搜索软件公司 Elastic 宣布战略合作升级，并联合发布阿里云 Elasticsearch 升级版。这是自 2017 年双方开启合作后，在产品技术、业务合作和开发者生态各个领域合作的再次升级。在杭州举办的云栖大会上，Elastic 公司亚太区合作伙伴负责人 Pankaj Khushani 与阿里巴巴副总裁、计算平台事业部总裁贾扬清共同发布了这一消息。

Pankaj Khushani 在大会表示：“在战略合作以来的两年内，Elastic 与阿里云的互信关系为双方产品和业务的持续创新，提供了良好环境，确保了在亚太区域的公共云中提供最新的 Elastic Stack 功能。”

“阿里云对于全球合作伙伴的态度是开放、合作、共赢的。” 贾扬清表示，“由 Elastic 公司提供的一系列 Elastic 产品和方案，阿里云提供企业级的云托管服务，解决平台、管控和部署等一系列问题。这样的合作模式惠及双方共同的客户，并且有利于吸引更多的用户在转型云服务的过程中选择 Elasticsearch。”

通过本次产品升级，阿里云将提供 Elastic 7.3 版本的最新功能和解决方案，包括 SIEM，APM，Maps 等解决方案，以及群集安全性，机器学习，Graph 和 SQL 等产品功能。阿里云 Elasticsearch 新增了 Logstash 云托管服务，形成了 ElasticStack（简称 ELK）的云上技术栈闭环。自 2017 年发布以来，阿里云 Elasticsearch 服务作为云生态下的搜索与日志分析方案之一，覆盖互联网、金融、教育等十数个行业的数千家用户，应用场景覆盖数据库加速、全文检索和日志分析等领域。

“阿里云 Elasticsearch 在提供 Elastic 商业版本的基础上，还融合了更多阿里云独特的服务，” 阿里云搜索产品线负责人郭瑞杰表示，“本次产品升级为用户至少节省 50% 的存储成本，索引构建性能提升 95.8%，提升了原生 Elasticsearch 性能。在全文检索能力方面，融合了阿里巴巴达摩院的 NLP 分词器，具备更强大的文本分析能力。而自研的智能运维组件 Eyou 帮助用户更智能地管理 Elasticsearch 集群，降低了运维难度。”

据了解，Elastic 是一家搜索公司。作为 Elastic Stack（Elasticsearch、Kibana、Beats 和 Logstash）的开发者，构建自管类和 Saas 类产品。这些产品能够让人们在搜索、日志记录、安全防护和分析用例中大规模地实时使用数据。Elastic 在企业内搜索技术领域处于前沿，自 2012 年成立以来，Elastic 软件的累计下载量超过 2.5 亿次，Elastic 社区拥有超过 100,000 名用户。