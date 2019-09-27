据界面新闻报道，京东金融在更名为京东数科后又一次对组织架构进行了调整。

值得关注的是，京东数科专门成立了数字金融群组，整合原 CSU、ESU 两个群组，打通金融供应链能力，构建面对个人、企业、金融机构等不同客户的金融科技服务方案，闭环协同发展，此前担纲个人服务群组的许凌再次挑起 “大梁”，担任数字金融群组负责人。

另外，京东数科重新定义了企业金融业务部，负责开发企业金融产品、构建金融供应链核心能力，由区力担任负责人。与此同时，区力还负责新成立的京东生态运营部，整合原生态中心、企业金融业务部、财富管理事业部与零售等其他子集团相关的金融业务运营职能，向许凌汇报。

据接近京东数科人士透露，此轮人员、架构调整是京东金融更名京东数科后的一轮 “大洗牌”，是对业务的重新归拢和梳理。

2018 年 5 月，京东金融改组成为个人和企业两大服务群组。其中，个人服务群组由消费金融部、财富管理部、证券业务部、众筹业务部、农村金融部农村渠道部、保险事业部与支付业务部等 C 端业务部门组成。而企业服务群组则由供应链金融部、金融科技业务部、农村金融部农村信贷部、保险业务部与支付业务部等 B 端业务部门组成。

在此之前，京东金融的科技定位和去资产化战略一直备受争议，京东金融也用改组对去资产化转型作出了更明确的解读。

去年 11 月，京东金融正式更名。京东数字科技 CEO 陈生强当时曾明确，“京东金融作为京东数字科技集团旗下子品牌，未来仍将是京东数字科技的最核心板块之一。此外，京东数字科技旗下还将包括着京东城市、京东农牧、京东钼媒、京东少东家等子品牌。”