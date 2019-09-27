据 TechWeb 报道，SpaceX 首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在 Twitter 中称：“星际飞船 Mk1 上安装了许多强大的电机和电池。当整个鳍翼在运动时，所需的电量是非常庞大的。”

SpaceX 的技术人员正将特斯拉 Model S 和 Model X 的电池组连接到星际飞船原型 Mk1 的子组件上，该组件最终将安装在 Mk1 的鼻端，提供最高 400 千瓦时的储电能力。这些电力需求与 Mk1 的重返大气层和着陆方法直接相关，最近马斯克提及到了这一点。

马斯克在 Twitter 中称：“星际飞船 Mk1 上安装了许多强大的电机和电池。当整个鳍翼在运动时，所需的电量是非常庞大的。更多关于这方面的信息，请关注 9 月 28 日的更新。”

大约 400 千瓦时的电池需要为驱动星际飞船巨大控制表面的电机提供动力，包括支持两个巨大的尾翼和两个鳍翼（或称前置副翼）。马斯克解释称，星际飞船进入大气层和着陆时的 “稳定性是由尾翼和鳍翼的快速运动控制的”，这意味着飞船将需要不断调整控制表面，以保持稳定的飞行。

星际飞船进入大气层的场景与美国宇航局现已退役的航天飞机非常相似，后者从进入大气层到着陆大约需要 30 分钟。而 SpaceX 预计，星际飞船从轨道到着陆大约需要 20 分钟。这是因为，一旦降至较慢的速度，星际飞船的着陆方式就会发生巨大变化。

马斯克在 2018 年 9 月和最近几周都描述了这种情况：星际飞船基本上会进入自动失速状态（机翼产生的升力突然减少，导致航天器飞行高度快速降低），之后它将以腹部朝上的方式坠落，并用它的尾翼和鳍翼像跳伞者那样机动。而航天飞机会像滑翔机那样降落在跑道上。