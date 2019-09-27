iPhone 的苹果标志将用于通知提醒

IT 之家 9 月 27 日消息 未来的 iPhone 背部 Logo 将会加入一些电子控制的装饰元素从而让用户的 iPhone 更具个性，同时 Apple 徽标颜色的变化也将可以起到提醒用户的作用。而近日苹果申请的一项专利似乎也说明了这一点。

苹果于周四向美国专利商标局申请了一项专利，据专利文件显示苹果似乎正考虑通过向用户设备背面添加一些色彩变化的元素来为用户提供更有个性的 iPhone 解决方案。在这项名为 “具有可调装饰的电子设备” 的专利中苹果描述了如何将这种装饰性元素添加到手机外壳中，比如苹果 iPhone 手机背部的 Logo。

Uber 重新设计应用

腾讯科技讯 9 月 27 日消息，据外媒报道，网约车巨头 Uber 正在合并其叫车和外卖送餐应用，添加一系列新的安全功能，推动单车、滑板车和公共交通等替代出行模式，并参与到 “虚拟餐厅” 领域。此外，该公司首席执行官达拉·科斯罗萨西表示，除了发布数十款产品和服务外，Uber 还将为实现更雄心勃勃的目标而努力，即成为 “日常生活中的操作系统”。

苏宁正式收购家乐福中国

网易科技讯 9 月 27 日消息，今日，苏宁易购发布公告称，已经完成收购家乐福中国的股权交割手续。这意味着，家乐福中国正式进入苏宁时代。

苏宁易购集团董事长张近东此前表示，苏宁通过输出智慧零售场景塑造能力，可以将家乐福门店进行全面的数字化改造，构筑线上线下融合的超市消费场景，更好地满足不断升级的消费需求。”

今年 6 月 23 日，苏宁易购发布公告称，公司全资子公司苏宁国际拟出资 48 亿元收购家乐福中国 80% 股份。本次交易完成后，苏宁易购将成为家乐福中国控股股东，家乐福集团持股比例降至 20%。

WeWork 前 CEO 两大心腹即将离职 将出售旗下资产

网易科技讯 9 月 27 日消息，据外媒报道，共享办公空间巨头 WeWork 的管理层再次发生地震，继联合创始人兼首席执行官亚当·诺依曼 (Adam Neumann) 宣布辞职之后，又有两名高管宣布即将离职，据称他们与诺伊曼关系密切。

据两位知情人士透露，WeWork 母公司 WeWork Co. 的首席产品官、WeWork 日本业务负责人克里斯·希尔 (Chris Hill) 与公司副董事长迈克尔·格罗斯 (Michael Gross) 即将离职。WeWork 拒绝就此置评。

阿里云总裁: 不会亲自生产芯片

9 月 26 日，杭州，第十届云栖大会召开间隙，阿里巴巴集团首席技术官兼阿里云智能总裁张建锋向澎湃新闻记者表示，阿里不会亲自生产芯片。他将此比喻为 “就像一个作家永远不会去自己印书，他一定是写书给别人看。”

此前一天，阿里旗下半导体公司平头哥发布首款自研芯片、“全球最高性能 AI 推理芯片” 含光 800。在 9 月 26 日举办的媒体群访中，张建锋和其他阿里云高管、科学家一道，介绍了阿里云在芯片、人工智能等领域的进展。