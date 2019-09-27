特斯拉车载系统的第 10 个大版本更新已开始向 Model S、Model X 和 Model 3 推出。特斯拉表示，这是迄今为止最大的一次软件更新，并着重强调了所有新增和改进内容。

Software Version 10.0 为车主和乘客提供了多种娱乐功能，现在可以在车上使用 Spotify Premium、Netflix、YouTube 和 Hulu。该公司表示，视频服务只能在停车时观看。此外，通过蓝牙播放音乐时，可以在显示屏上看到专辑封面。此外还有 Caraoke，本质上就是卡拉 OK，歌词会同步显示在屏幕上。此前预告过的《茶杯头（Cuphead）》已经可以在 Tesla Arcade 中玩到了。

特斯拉还 “借鉴” 了 Google 搜索的功能——“I’m feeling lucky”。你可以在车上选择 “我感觉很饿” 或 “我感觉很幸运”，系统就会开启餐馆或有趣地点的导航。

驾驶和车辆功能方面，特斯拉将其汽车召唤功能更名为 “Smart Summon”，并增加了新功能——特斯拉车辆能够离开停车位并绕过障碍开到车主附近。新的 “Joe 模式” 可以通过减少某些提示音和警报数量来避免吵醒熟睡的乘客。

哦对了，推荐你看一下新系统的介绍视频。