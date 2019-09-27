Uber 今天在旧金山举办发布会，揭露了其所有产品的一系列变化，旨在促进 Eats 和出行服务的发展，使司机的生活更轻松，让骑车者更安全，以及让交通更便利。
Uber 正在测试融合打车服务和 Uber Eats 外卖服务的统一 app，app 主页增加了醒目的订餐图标。显然，Uber 希望让近 1 亿用户中的更多人使用其外卖服务。该版本现已在 9 个市场进行测试。
以下是 Uber 公布的主要内容：
Uber Rewards
- 将司机忠诚度奖励计划扩展到巴西和墨西哥市场
- 可以从当地的 Uber Eats 餐馆获得喜欢的菜肴作为奖励
- 灵活运用奖励方式，因此用户不必选择获得 5 美元 Uber 现金，而是可以选择在下一趟 UberX 中获得 25％ 的折扣，或下一次 Uber Eats 获得 10％ 的折扣
- Uber 建立了新的合作伙伴关系，可让用户将其他业务（例如墨西哥国际航空里程）的会员奖励转换成 Uber 现金
Uber Mobility
- Uber 推出了一款带有可拆卸电池的新型 Jump 电单车
- Uber 将开始在 Uber 主地图上显示自行车和滑板车，包括 Lime 的
- 直升机服务 Uber Copter 将向所有纽约用户开放，前往肯尼迪国际机场仅需 8 分钟
Uber Pass
- Eats Pass 让用户可以无限制使用免费的 Uber Eats 送餐
- 改版的 Uber Pass，价格为 24.99 美元，免费提供 Eats 送餐服务以及免费的 Jump 滑板车和自行车服务
Uber Eats
- Uber Eats 中的防过敏筛选器可以搜索并且向餐厅传达过敏和饮食限制等信息
- 为减少浪费，Uber Eats 现在默认不提供餐具和吸管，除非用户主动要求
- Uber 与餐厅合作推出了 5100 个虚拟厨房，仅出售外卖食品，并与名人厨师 Rachel Ray 合作
安全
Uber 现在允许用户在乘车时使用预先填写的信息发送 911 短信，其中包括汽车制造商、年份和颜色、当前的位置、目的地，以及提供填写紧急状况内容的区域
Uber 911
Uber 自行车道警报（Uber Bike Lane Alerts）会在用户下车时发出通知，以确保用户不会伤害到其他人，该警报将拓展到全球 200 多个城市
Uber 还推出了一系列针对司机的安全功能，包括使用人脸识别来验证其身份。司机也可以更方面的返回打车需求高的区域。此外，Uber 的新孵化器将与员工和外部初创公司合作，在 Uber 平台上开发新的体验，比如骑电单车时可以给车充电的踏板，以及增强现实地图，等等。