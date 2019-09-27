Uber 今天在旧金山举办发布会，揭露了其所有产品的一系列变化，旨在促进 Eats 和出行服务的发展，使司机的生活更轻松，让骑车者更安全，以及让交通更便利。

Uber 正在测试融合打车服务和 Uber Eats 外卖服务的统一 app，app 主页增加了醒目的订餐图标。显然，Uber 希望让近 1 亿用户中的更多人使用其外卖服务。该版本现已在 9 个市场进行测试。

以下是 Uber 公布的主要内容：

Uber Rewards

将司机忠诚度奖励计划扩展到巴西和墨西哥市场

可以从当地的 Uber Eats 餐馆获得喜欢的菜肴作为奖励

灵活运用奖励方式，因此用户不必选择获得 5 美元 Uber 现金，而是可以选择在下一趟 UberX 中获得 25％ 的折扣，或下一次 Uber Eats 获得 10％ 的折扣

Uber 建立了新的合作伙伴关系，可让用户将其他业务（例如墨西哥国际航空里程）的会员奖励转换成 Uber 现金

Uber Mobility

Uber 推出了一款带有可拆卸电池的新型 Jump 电单车

Uber 将开始在 Uber 主地图上显示自行车和滑板车，包括 Lime 的

直升机服务 Uber Copter 将向所有纽约用户开放，前往肯尼迪国际机场仅需 8 分钟

Uber Pass

Eats Pass 让用户可以无限制使用免费的 Uber Eats 送餐

改版的 Uber Pass，价格为 24.99 美元，免费提供 Eats 送餐服务以及免费的 Jump 滑板车和自行车服务

Uber Eats

Uber Eats 中的防过敏筛选器可以搜索并且向餐厅传达过敏和饮食限制等信息

为减少浪费，Uber Eats 现在默认不提供餐具和吸管，除非用户主动要求

Uber 与餐厅合作推出了 5100 个虚拟厨房，仅出售外卖食品，并与名人厨师 Rachel Ray 合作

安全

Uber 现在允许用户在乘车时使用预先填写的信息发送 911 短信，其中包括汽车制造商、年份和颜色、当前的位置、目的地，以及提供填写紧急状况内容的区域

Uber 911

Uber 自行车道警报（Uber Bike Lane Alerts）会在用户下车时发出通知，以确保用户不会伤害到其他人，该警报将拓展到全球 200 多个城市

Uber 还推出了一系列针对司机的安全功能，包括使用人脸识别来验证其身份。司机也可以更方面的返回打车需求高的区域。此外，Uber 的新孵化器将与员工和外部初创公司合作，在 Uber 平台上开发新的体验，比如骑电单车时可以给车充电的踏板，以及增强现实地图，等等。