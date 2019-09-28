AutoNode.cn 新能源汽车市场日新月异，本周又有众多新消息涌现，包括了传统汽车巨头，造车新势力。
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本田和柴油机说再见，停止开发新柴油机并在 2021 欧洲停售柴油车
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初创公司 Canoo 推出了具有前瞻性的新型电动汽车，可惜不公开发售
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丰田打算在 2020 年推出其第二代 Mirai 氢燃料电池汽车
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福特选择美国得克萨斯州奥斯汀测试，部署自动驾驶汽车
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新款 BMW X1 xDrive25e 插电式混合动力车杀入市场
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沃尔沃下个月将带来全电动 XC40 SUV，今日发布了一些底盘预览图
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特斯拉正在加速 Supercharger 的部署，确认还有 10 个 V3 站在建设
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宁德时代建基地电池项目落宜宾，项目总投资不超过 100 亿元
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迅猛来袭，Bollinger 推出全新的 B1 / B2 电动卡车和皮卡
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优步与 EVgo 宣布建立合作伙伴关系以实现共享
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继续冲锋陷阵拓展业务，拜腾在韩国与当地制造商签约
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