AutoNode.cn 新能源汽车市场日新月异，本周又有众多新消息涌现，包括了传统汽车巨头，造车新势力。

  1. 特斯拉正在中国建立一支重要的工程团队，不仅为 Gigafactory 3 而打造
  2. 本田和柴油机说再见，停止开发新柴油机并在 2021 欧洲停售柴油车
  3. 初创公司 Canoo 推出了具有前瞻性的新型电动汽车，可惜不公开发售
  4. 丰田打算在 2020 年推出其第二代 Mirai 氢燃料电池汽车
  5. 福特选择美国得克萨斯州奥斯汀测试，部署自动驾驶汽车
  6. 新款 BMW X1 xDrive25e 插电式混合动力车杀入市场
  7. 沃尔沃下个月将带来全电动 XC40 SUV，今日发布了一些底盘预览图
  8. 特斯拉正在加速 Supercharger 的部署，确认还有 10 个 V3 站在建设
  9. 宁德时代建基地电池项目落宜宾，项目总投资不超过 100 亿元
  10. Gogoro 推出新型城市电动踏板车 VIVA 并为全球扩张做准备
  11. 迅猛来袭，Bollinger 推出全新的 B1 / B2 电动卡车和皮卡
  12. 优步与 EVgo 宣布建立合作伙伴关系以实现共享
  13. 继续冲锋陷阵拓展业务，拜腾在韩国与当地制造商签约
  14. 瑞典汽车商福克斯 Fox 计划每年生产 12,000 部米娅 Mia 2.0 电动车
  15. 阿里巴巴小程序生态将率先落地小鹏 P7 智能车机系统

更多精彩内容，敬请锁定：http://www.autonode.cn

AutoNode 伴随着这个交通变革的时代而来，除了把最新的新能源汽车资讯推送给读者，我们还会锁定最前沿的技术突破、最具活力的创新交通工具、最具前瞻性的行业信息、包含交通科技、无人驾驶、电池技术、新充电设备、共享交通、材料科技、地图软件、物联技术、人工智能等，带来一手的报道。

同时，我们还会把 AutoNode 打造成一个平台。链接制造商（汽车，自行车，公共汽车或卡车等），供应商，公用交通事业，电池制造商，移动或服务提供商，无人驾驶技术团队等，把专业的、对新能源车感兴趣的用户、关心交通科技发展的读者融合进来。

最重要的是，AutoNode 一定不是一个传统的汽车资讯网站。我们将关注智能出行领域的初创团队，挖掘他们的创新潜力，关注他们改变世界的力量。利用动点的平台和资源，给予这些初创团队以加速的力量；另一方面，让行业的头部力量，发现这些创新的种子，予以培养，为整个行业的创新带来更多活力。

Aspire after speed and passion is the lifeblood of human enduring enthusiasm of automobiles（追求速度和激情是人类对汽车保持永恒热情的生命线）。AutoNode 也将秉承这个理念，在资讯报道上讲求速度，在新创挖掘上保持热情，继而实现最大的平台价值。

autonode 全电动汽车 新能源 新能源汽车