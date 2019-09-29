华为 Mate30 系列开售 3 小时卖出 100 万台

今天上午，华为全球旗舰店在深圳万象天地正式开业。从网友曝光的现场图片来看，华为消费者业务 CEO 余承东也到达了现场。他表示，华为 Mate30 系列供不应求，中国地区开售三个多小时销量就突破了 100 万台，未来主要城市都应该有一家或者更多家的旗舰店。

而在 26 日发售当天，华为官方战报显示，18：08 分开卖的 Mate 30 系列一分钟内销售额就达到了 5 亿元。

另据国内媒体报道，据华为线下门店工作人员介绍，华为 Mate 30 Pro 的翡冷翠和罗兰紫配色非常稀缺。

iPhone12 Pro 概念图

近日，国外科技爆料者 Ben Geskin 带来了最新的 2020 款 iPhone 消息（暂称 iPhone 12），代表着以一年为单位的新 iPhone 传闻再次开始。由于曾多次准确曝光 iPhone、华为手机设计图，Ben Geskin 的消息源相当可信。据悉，目前苹果已经生产出第一台 iPhone 12 Pro 原型机，设计变化相比今年的 iPhone 11 系列非常之大。

Ben Geskin 表示，iPhone 12 系列的高端机型也就是 iPhone 12 Pro，将完全取消刘海缺口、采用一块完整的 OLED 屏幕，同时刷新率有望达到 90Hz。整体设计方面，iPhone 12 Pro 将采用 iPad Pro 的逻辑，将前置相机、3D 结构光及听筒等部件全部集成在上边框处，对供应商的组件要求较高。

字节跳动出售海外新闻应用 TopBuzz 接触意向买家

有业内人士认为，字节跳动此举或是在贸易摩擦大背景下，降低海外业务的新闻属性，减少海外市场的发展阻力。

在过去两年里，以 TikTok 为代表的字节跳动海外业务在全球发展迅速。公开信息显示，TikTok 目前已覆盖 150 个国家和地区，涵盖 75 种语言，在日本、美国、泰国、印尼、印度、德国、法国和俄罗斯等地，多次登上当地 App Store 或 Google Play 总榜的首位。

网易有道赴美上市即将公开递表

今年 7 月，彭博就已报道称网易有道最早可能在未来几周内秘密递交申请。按照网易有道拟定的计划，其最早于 9 月底之前就正式递表，最晚也将在 10 月上旬完成这一流程。

网易有道方面则对上市事宜均表示 “不予置评”。

今年年初，网易 CEO 丁磊提出了 “游戏、电商、教育、音乐” 将作为网易的四大战略，这也是教育第一次被纳入集团层面的大战略中。

值得注意的是，上述四大战略中完成独立融资的后三者在过去这段时间均发生了较大变动。

一加将于今年年底开始在印度制造 OnePlus TV 电视

IT 之家 9 月 29 日消息 据外媒 gsmarena 消息，一加刘作虎在接受采访时表示，新宣布的 OnePlus 电视将于今年年底在印度生产。

据了解，目前，印度销售的一加电视是从中国进口，非 Pro 型号的起价为 69,900 印度卢比。在印度生产之后，这也可能意味着由于缺少进口税和劳动力成本，价格将略有下降。

此次一加在印度推出的 OnePlus TV 产品共两款，分别是 OnePlus TV Q1 和 OnePlus TV Q1 Pro，这两款电视产品在印度售价分别为 69900 印度卢比和 99900 印度卢比，约合人民币 7000 元和 10100 元。