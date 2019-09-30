中国移动总经理李跃即将退休

据腾讯新闻《一线》报道，中国移动总经理李跃即将退休，目前正在流程中，最终要等中组部正式发文。知情人士向腾讯新闻《一线》透露，李跃是到了退休年龄，他 1959 年出生，今年整 60 岁。

从中国移动成立时，其就担任副总裁，他亦是中国移动通信有限公司董事。此前曾任原天津市邮电管理局副局长，天津移动通信公司总经理。2010 年 5 月 31 日被任命为中国移动通信集团公司总经理。2010 年 8 月 19 日，正式接任中国移动 CEO 。在中国移动期间，李跃主抓生产经营。分管过市场部、服务部、战略部、计划部、网络建设以及国际公司等重要业务。

美军研究人员：人工智能将决定未来战场军人生死

据俄罗斯卫星网报道，美国军方正着眼于在不久的将来，在各个领域运用正在快速发展的人工智能技术。

据报道，美国国防高级研究计划局 (DARPA) 启动了一项开发人工智能技术的投标活动，让该技术可以帮助设计新的武器系统。

美国陆军外科研究所所长布勒表示，机器人医生可以帮助医护人员更好地分配伤员接收到的救助，更好地利用战场上稀缺的各种资源。他说：“假设你和你的战友都受了同样的伤——伤情看起来一样，血也流得一样的多。而我只有两包血，我该给谁呢？人工智能技术，将帮助我们更好地利用这些稀缺资源（指输血所需的血液）。”