中国移动总经理李跃即将退休
据腾讯新闻《一线》报道，中国移动总经理李跃即将退休，目前正在流程中，最终要等中组部正式发文。知情人士向腾讯新闻《一线》透露，李跃是到了退休年龄，他 1959 年出生，今年整 60 岁。
从中国移动成立时，其就担任副总裁，他亦是中国移动通信有限公司董事。此前曾任原天津市邮电管理局副局长，天津移动通信公司总经理。2010 年 5 月 31 日被任命为中国移动通信集团公司总经理。2010 年 8 月 19 日，正式接任中国移动 CEO 。在中国移动期间，李跃主抓生产经营。分管过市场部、服务部、战略部、计划部、网络建设以及国际公司等重要业务。
美军研究人员：人工智能将决定未来战场军人生死
据俄罗斯卫星网报道，美国军方正着眼于在不久的将来，在各个领域运用正在快速发展的人工智能技术。
据报道，美国国防高级研究计划局 (DARPA) 启动了一项开发人工智能技术的投标活动，让该技术可以帮助设计新的武器系统。
美国陆军外科研究所所长布勒表示，机器人医生可以帮助医护人员更好地分配伤员接收到的救助，更好地利用战场上稀缺的各种资源。他说：“假设你和你的战友都受了同样的伤——伤情看起来一样，血也流得一样的多。而我只有两包血，我该给谁呢？人工智能技术，将帮助我们更好地利用这些稀缺资源（指输血所需的血液）。”
iPhone 11 Pro/Max 官网缺货，发货需 2-3 周
据 IT 之家报道，苹果在 9 月 20 日正式开售新手机。经历了第一波开售之后，苹果 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 迎来缺货或者延期发货的状况。
目前，苹果官网 iPhone 11 的绿色版要经历 3-4 周时间发货，紫色版要经历 2-3 周时间发货。其他颜色版为现货。iPhone 11 Pro/Max 全机型，包括全部的存储配置和颜色都不能现货开售，需要等待 2-3 周，并且预约苹果 Apple Store 零售店也很少有现货购买。
传音控股回应华为起诉: 未收到起诉状，不影响 30 日上市
据财联社报道，此前，有媒体报道称传音控股因著作权权属、侵权纠纷被华为起诉，且深圳中级人民法院已经立案。
对此，深圳传音控股有关人士表示，“公司 9 月 30 日在科创板上市不受影响”，“那（被华为起诉）只是网上流传的东西，我们还没有收到法院的起诉状”。该人士称，在收到正式法律文书后，“如果达到一定的金额，我们会进行公告”。
苹果正考虑加大对 JDI 注资
据外媒报道，在中国内地投资基金嘉实基金（Harvest Fund）宣布退出支援日本显示器公司（Japan Display Inc.，简称 JDI）后，苹果正考虑加倍出资拯救其主要显示器供应商之一，即将 1 亿美元的投资额增加一倍，以帮助该公司进行重组。
2015 年，苹果公司为日本显示器公司投资 15 亿美元建造了一座新的 LCD 工厂。作为回报，日本显示器公司将以一定比例的屏幕销售额来偿还这笔费用。今年 7 月，苹果宣布，将向日本显示器公司 JDI 投资 1 亿美元，以帮助后者实现收支平衡。