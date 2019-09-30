知乎直播 10 月 11 日将上线

据知乎用户 “杨甚么” 站内信显示，知乎直播预计于 10 月 11 日正式上线，首批受邀用户将有专属官方工作人员沟通直播时间等相关事宜。在 “知乎直播” 用户可围绕特定主题进行分享，通过 [ 直播」的方式与知友们实时互动，收获知友鼎力支持。

百度方面称，其与知乎的战略合作，是基于超级入口和专业知识问答之间的高度协同。双方合作，将让专业、优质内容打破圈层壁垒，服务更广泛的大众人群，创造新的知识社交价值和商业可能。

华为宣布基于安卓 10 新系统 10 月推送

9 月 30 日消息，继之前发布后，现在华为正式宣布了基于 Android 10.0 新系统的进度，其会从 10 月中旬开始推送，而最新尝鲜的机型是 P30 和 P30 Pro。

根据华为公布的 EMUI 10 的进度看，P30 系列最快在 10 月中旬开始公测，Mate 20 系列则是 10 月下旬开始公测，Mate 10 在 11 月下旬公测，P20 系列则是 10 月下旬开始内测。

对于华为来说，EMUI 10 的重要性非比寻常，虽然是基于安卓 10，但是他们对系统进行了诸多调整，而综合下来的结果就是，华为手机相比其他安卓手机，系统体验更为流畅。

iPhone11 Pro 官网卖断货 从第三方买新配色要加钱

目前苹果中国官网显示，iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 全机型，包括全部的存储配置和颜色都没有现货，新配色都是需要长时间等待，少则等待 3 周，多则要等待超过 5 周。

9 月 30 日消息，苹果中国官网给出的最新消息显示，iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 已经全面卖断货，如果现在下单的用户，至少要等上 3-4 周，而暗夜绿配色则要等更久的时间。

今年新一代 iPhone 发布后，虽然外界对它们的评价并不高，认为苹果只是挤牙膏式的更新，但官方调整售价后，还是引起了用户的抢购，这恐怕是苹果预料到的。

谷歌互联网加密协议遭反垄断审查

网易科技讯 9 月 30 日消息，据外媒报道，谷歌计划从 10 月份开始使用新的互联网协议，此举日前引起美国国会反垄断调查人员的担忧，他们担心这可能会给谷歌带来不公平的竞争优势。调查人员想知道，谷歌是否会将通过新协议收集的任何数据用于商业目的。

美国众议院司法委员会的调查人员曾在 9 月 13 日向谷歌致函，询问该公司是否 “决定采纳” 新互联网协议的信息。这项协议名为 DNS over TLS，旨在通过加密流量来提高互联网隐私和安全性，阻止黑客欺骗网站。谷歌计划下个月开始在其 Chrome 浏览器用户中对其进行测试。

马斯克推史上最强宇宙飞船

伴随着热烈的掌声与惊呼中，马斯克首次揭开 Starship 火箭的神秘面纱。作为 SpaceX 的最新产品，高 118 米（约 40 层楼），宽约 9 米。

SpaceX 介绍，Starship 是史上最强大的火箭，不仅能够往火星、月球运送多达 100 吨的有效载荷，也能够载客 100 多人——且可以进行长期的星际旅行。

而且从推力等其他维度来看，史上最强之名确实当得起。加上名为 “Super Heavy” 的助推器，Starship 将会直接取代当前的猎鹰 9 号和猎鹰重型火箭，以及用于货运和载人的龙飞船。