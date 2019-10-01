据腾讯新闻《一线》报道，科技媒体 36 氪于北京时间 9 月 30 日晚间向美国纳斯达克交易所递交 IPO 申请。根据 IPO 文件，36 氪此次计划募集的资金额度为 1 亿美元，瑞信与中金担任承销商。

募集来的 1 亿美元资金主要用于以下 4 部分：20% 用于加强内容提供；40% 用于扩大商业服务规模、客户基础和服务程度；15% 用于提高数据分析和技术能力；25% 则用于补充日常营运资金。

财务数据的营收方面，其 2018 年全年营收相比 2017 年的 1.21 亿元增长 148% 至 2.99 亿元，2019 年上半年相比 2018 年同期的 7240 万元增长 178% 至 2.02 亿元。数据显示，2019 年上半年，企业增值服务费用方面的收入为 1.01 亿元，线上广告收入为 7947.7 万元。

利润方面，2018 年全年净利润相比 2017 年的 790 万元增长 411.4% 至 4050 万元，2019 年上半年亏损相比 2018 年同期的亏损 830 万元增长了 4.47 倍至 4550 万元。一定程度上，2019 年上半年，运营费用中的一般和行政费用增幅巨大，从去年同期的 794.9 万元增长至 4684.9 万元，增长了 4.89 倍。