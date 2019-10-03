据新浪科技报道，北京时间 10 月 3 日早间，伦敦上诉法院本周推翻 2018 年时的一项判决，批准就谷歌收集 400 多万 iPhone 用户的数据对谷歌采取法律行动。

原告方表示，Alphabet 旗下谷歌于 2011 年 6 月到 2012 年 2 月绕开了 Safari 浏览器的隐私设置，非法获取了 iPhone 用户浏览互联网的详细数据。

伦敦高等法院于 2018 年 10 月裁定，谷歌在收集、整理和使用浏览器数据过程中扮演的角色存在过错，违反了责任，但原告方并未根据英国的《数据保护法》而遭遇损害。

本案首席律师詹姆斯·奥德纳尔（James Oldnall）表示，上诉法院的裁决 “确认了我们的立场，即关于追究企业巨头的责任，代表性行动至关重要”。

这场大型诉讼的代表原告理查德·洛依德（Richard Lloyd）表示，周三的判决 “向谷歌和其他大型科技公司发出了非常明确的信号：你们不能凌驾于法律之上”。

他说：“在这个国家，谷歌可以因为滥用个人数据而被追究责任。当企业 ‘多次并大规模’ 地侵犯我们的数据保护权益并从中非法获利时，消费者群体可以团结起来，向法院要求企业赔偿。” 不过洛依德也表示，他预计法律过程将非常漫长。

谷歌则表示，保护用户的隐私和安全一直是其首要任务。谷歌发言人说：“此案与近 10 年前发生的事件有关，当时我们已经处理过该事件。我们认为，指控不属实，应当予以驳回。”