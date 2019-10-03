手机厂商都在陆续发布自己的多摄像头新机，微软似乎默默无闻，以致于我们都快忘记这位昔日的领头羊了。今天，微软宣布强势回归硬件市场，我们首先来介绍其中两款最让行业为之刮目相看的新品：Surface Neo 和 Surface Duo。他们有点像双子星，势必会在接下去的时间里，获得商务人士的青睐。

首先是大号的 Surface Neo。采用厚度为 5.6mm 的最薄 LCD 屏幕，单个显示屏幕为 9 英寸，为双屏可开合设计，整体重量仅为 655 克。在屏幕连接处，使用 360 度金属铰链设计，微型齿轮将两个显示屏连接在一起。同时，还设计了一个可以磁吸的键盘，这个键盘可以拿下来，也可以吸附在一个屏幕上。当键盘翻转过来使用的时候，Surface Neo 下屏的上半部分将自动变成 Touch Bar，上面就可以显示缩略的应用图标和信息，用户也可以直接触控操作。

Surface Neo 配备了 Surface Slim Pen，Slim Pen 和专属键盘均可吸附在背面无线充电。Surface Neo 搭载英特尔首个 Foveros 3D 封装的 Lake Field 平台，支持英特尔最新的 Gen 11 核显，计算性能和图形性能更为出色。在软件层面，Surface Neo 搭载微软专门为双屏设备定制的 Windows 10X 系统。Windows 10X 支持包括 Office 在内的所有的应用软件，一个软件可以分配在两个屏幕上，也可以双屏同时运行两个软件。

再来看看重磅亮相的手机产品，是的，你没有看错，是手机 Surface Duo，微软时隔四年之后重新返回移动设备智能手机市场。而这款新品，和你所有见过的普通手机产品又有独特的突破。并未采用 Windows 系列系统，而是采用了深度定制化的安卓系统，系统 UI 更像 Windows 10X。显然，这是意识到自己在应用生态的不足，而直接选择和谷歌合作，可以跑所有的 Android 应用。

屏幕方面，你可以将其看做是缩小版本的 Neo。单个屏幕是 5.6 寸，屏幕可完全展开组合为 8.3 英寸微型平板电脑，显然这样更符合商务人士需求。用户可以在一个屏幕做文字处理，另一个屏幕做搜索等，实现多任务。但具体的体验要等产品出来才能知晓。

两款产品的价格还没有公布，可惜的是上市时间也比较远，要到明年的圣诞节。