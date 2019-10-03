据路透社报道，韩国三星电子于 2 日表示，已经在 9 月底暂停中国手机工厂的生产。该公司称，暂停在华唯一一座手机工厂的生产是 “艰难的决定”，此举是为了提高效率。

据了解，三星电子所说在华最后一座手机工厂位于广东惠州。今年 6 月，有媒体报道，三星已启动惠州三星电子有限公司的裁员工作，并称，三星计划于 2019 年 9 月关闭惠州工厂。

据悉，惠州三星电子有限公司成立于 1992 年 12 月 2 日，投资总额 1.907 亿美元，其厂区面积 12 万平方米，建筑面积 35000 平方米。6 月份该工厂智能手机产能约为 40 万台每月。

三星在华曾经拥有三家手机制造厂，位于深圳和天津的另外两家手机厂已于 2018 年陆续关闭。

深圳三星电子通信有限公司于 2018 年 4 月注销，除 6 位韩籍高层外，所有员工于 4 月底全部遣散，遣散人数约 320 人左右。 天津三星电机有限公司于 2018 年 12 月 31 日正式停产，2600 多名员工转岗或者离职。

据路透社去年年底报道，三星智能手机在中国市场的影响力正在衰减，市场占有率只剩下 1% 。

据了解，三星当前重点为东南亚市场，2008 年起，十年之间对越南投资总额已从 6.3 亿美元增至 173 亿美元，在越南各地共设 8 个厂房，三星越南公司近两年出口总额占据越南出口总额近 25%。

此外，在印度，年产 1.2 亿部手机的诺伊达工厂也成为了三星在全球内最大的工厂。有分析师指出，在劳工成本上升和市场份额下降的背景下，三星继续保留中国工厂的必要性不大。