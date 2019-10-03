在微软秋季的 Surface 硬件活动上，微软带来了 Surface Earbuds 新款无线耳机。其可以和微软的 Office 集成，例如能够在 PowerPoint 演示文稿中滑动以及实时创建屏幕演示文稿字幕等。该公司的新闻稿甚至提到您可以只用声音与 Outlook 日历和收件箱进行交互，但暂时是在美国发售的时候支持英文。

具体来讲，就是所说的话可以传回到电脑上，并且结合 PowerPoint 以及微软云计算 Azure 的认知服务 API，产生实时的字幕，后期支持最多 60 种语言的同传。

最重要的是，耳机内置了 Spotify，可以实现实时翻译，内置麦克风和独特设计的集成。 Spotify 集成使用户可以在其中一个耳机上连按三次，以立即在连接耳机的设备上开始播放音乐。与其他无线耳机（例如亚马逊推出的 Echo Buds）相比，该设计有助于耳机在市场中脱颖而出。每个耳塞都有一个盘状外观，可为用户提供一个平坦的表面，供用户敲打并与其互动。微软还提到了耳塞的舒适度。

续航方面，Surface Earbuds 内置电池，续航 8 小时，搭配充电盒可提供 24 小时续航。可以用配套 App 自定义操作，支持 iOS、Android 和 Windows 10。

Surface EarBuds 售价 249 美元（约合人民币 1780 元），预计在今年购物季发售。