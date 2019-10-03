微软发布了全新的 Surface 笔电家族，让那些在硬件领域碌碌无为的 PC 产商们有了紧迫感。全新的笔电系列包括 Surface Pro X、Surface Laptop3、 Surface Pro 7，几乎覆盖了现在市场上所需要的屏幕尺寸规格。

首先看下 Surface Laptop 3，拥有纤巧时尚的 13.5 英寸或新款 15 英寸触摸屏。根据 Surface 首席 Panos Panay 的说法，新笔记本电脑的触控板比以前的笔记本电脑大 30％。此外，它具有与以前的 Surface Laptop 2 相同的 1.3mm 按键行程。 在规格方面，新的笔记本电脑 3 采用了英特尔的第 10 代 Ice Lake 处理器，这是对 Surface 笔记本电脑 2 的第 8 代英特尔处理器的升级。13 和 15 尺寸的笔记本电脑均具有 Iris Plus 图形处理器。笔记本电脑还支持高达 16GB 的 RAM。

Panos 声称 Surface Laptop 3 比苹果最新的 MacBook Air 快三倍。Panos 说，还有 AMD Ryzen Surface Edition 芯片，是当今同类笔记本中最快的处理器。仅 15 英寸版本的笔记本电脑具有 AMD 版本。AMD 版本还配备了 Vega 9 或 Vega.11 图形卡以及高达 32GB 的 RAM。在存储方面，Surface Laptop 3 13.5 英寸具有最高 1TB 的存储容量，而 15 英寸机型仅支持 512GB 的存储容量。两者均具有可移动 SSD。 笔记本电脑还具有快速充电功能，可以在一小时内为电池充电 80％。新款笔记本电脑还首次具有 USB-C 功能，类似于 Surface Pro 7。 此外，还有一款采用砂岩色并带有 “机加工铝饰面” 的型号，以及新笔记本电脑的铂金和钴蓝色 Alcantara 织物版本。

再来看看带有 USB-C 的 Surface Pro 7。这是微软在去年的入门级 Surface Go 上首次添加到 Surface 系列的功能。 USB-C 端口代替了以前的 Surface Pro 型号中的 Mini DisplayPort，这可能使一些长期使用 Surface 的用户感到沮丧，但也会使已经使用该端口的其他现代笔记本电脑的消费者感到满意。

Microsoft 十分重视与新 Surface Pen 相关的新软件功能，包括扩展的 excel 支持以及使用手写笔在 Word 中进行内联编辑的能力。 关于硬件，现在有 Pro 7 的一个变种，具有 Intel 的第 10 代 CPU，存储容量从 128GB 开始，一直到 1TB。RAM 如下：4GB，8GB 或 16GB。就像 Surface Pro 6 一样，该设备的显示屏尺寸为 12.3 英寸，具有 2736 x 1824 像素分辨率，267ppi 和 3：2 的纵横比。

最后来看看超薄 LTE 连接 Surface Pro X。微软已经发布了 Surface Pro X，这是一款由 ARM 处理器驱动的新型超薄 2 合 1 处理器。 该设备薄 5.3mm，重 0.72kg。它还具有 13 英寸的 PixelSense 显示屏，分辨率为 2880 x 1920 像素，对比度为 267ppi，对比度为 1400：1。

Pro X 还包括两个 USB-C 端口，快速充电，LTE 和通过与高通公司合作开发的自定义 Microsoft SQ1 处理器。 Pro X 是基于 ARM 的，并且是自 2013 年的 Surface 2 以来首款采用此芯片类型供电的 Microsoft 笔记本电脑。由于该处理器由 ARM 体系结构提供支持，因此缺少 Intel 技术，并具有 Qualcomm Snapdragon 8cx 芯片。微软与高通公司一起开发了新的 ARM 处理器，就是你会用到的 SQ1。

Surface Slim Pen 可以连接到 Pro X 的键盘，该键盘也为手写笔充电。从 Pro X 中卸下 Surface 触控笔后，将出现一个新的上下文菜单，使用户可以访问白板等应用程序。 微软表示，Pro X 具有近 13 个小时的电池续航时间，与 Surface Laptop 3 相似，它能够在短短 1 个小时内充电到 80％。