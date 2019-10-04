AutoNode.cn 新能源汽车市场日新月异，本周又有众多新能源动态发生，精彩推荐阅读如下：
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- 特斯拉宣布第三季度创纪录交付 97,000 辆汽车
- 博世奇思妙想，通过微型爆炸物装置来确保电动汽车乘客的安全
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- 扩展充电覆盖，Electrify America 推出 500 美元的电动汽车家用充电器
- 样样精通，特斯拉想出了一种有效地加热座椅臀部的方法
- 保时捷在电动汽车生产中新增 500 个工作岗位，以保证 Taycan 的需求
- 沃尔沃发布电动 XC40 的新前脸和尾部设计定妆照
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- 日产会在东京车展推出新的城市电动车，小巧方正取名为 IMk
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