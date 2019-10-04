10 月 4 日消息，天风国际知名分析师郭明錤在最新报告中表示，苹果预计在 2020 年第一季度发布定位中端市场 iPhone SE2，其售价很可能为 399 美元起（约 2852 元），整体风格是在 iPhone 8 基础上调整而来。报道还指出，预计其 2020 年出货量为 3000-4000 万部。

郭明錤报告称，iPhone SE2 将搭载 A13 仿生处理器、3GB 运存，性能方面较旧款机型有大幅提升。设计方面，将延续 iPhone 8 的风格，包括 4.7 英寸 LCD 屏幕、电容 Touch ID 传感器及后置单摄相机，以此来降低成本。

iPhone 8

郭明錤认为，由于全球尚有一亿用户在使用 iPhone 6，因此 iPhone SE2 的销售空间巨大，2020 年内出货量可达 3 至 4000 万部。苹果也希望通过 iPhone SE2，来推动 iOS 13 新服务的收入增长。

价格方面，虽然郭明錤并未做出预测，但可以通过 iPhone SE 和 iPhone 8 的定价大致推断出来。iPhone SE 起售价为 349 美元（约 2495 元），32GB 存储；iPhone 8（64GB）目前售价则为 449 美元（约 3210 元）。考虑到处理器升级、屏幕尺寸加大，预计 iPhone SE2 会比前作略贵一些，很可能为 399 美元起（约 2852 元）。

iPhone SE

此外，据日经新闻报道，苹果日前告知供应商，要求增加其 iPhone 11 系列产量，最多可增加 10%，即 800 万部。苹果首席执行官蒂姆•库克日前在接受法国《回声报》（Les Echos）采访时表示，他一点也不担心公司 iPhone 的销量，并预计智能手机市场将出现一个新的增长周期。