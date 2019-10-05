10 月 5 日上午消息，外媒《日经亚洲评论》（Nikkei Asian Review）援引供应链消息人士的话说：苹果要求供应商将 iPhone 11 的产量增加约 10%，这意味着将新增 800 万部产能。

数据表明，iPhone 11 的销量比去年同期的 iPhone XS 和 iPhone XR 要好得多。 “秋季比我们预期的要繁忙得多。”《日经亚洲评论》称，订单的增长主要集中在售价 699 美元的 iPhone 11 和 999 美元 iPhone 11 Pro 上，价格最高的 iPhone 11 Pro Max 产量略有下降。

对比上代，iPhone 11 新增了超广角镜头，并升级了 A13 芯片，后背采用新的背板玻璃设计，并采用更低的价格吸引用户。去年 iPhone XR 的售价为 749 美元，而今年 iPhone 11 的售价为 699 美元起。

当然，由于 2018 年假日季销售疲软，iPhone XR 在市场中实际销售价格并没有那么高，苹果在上市后一段时间调整了某些市场的售价以刺激销售。

今年 iPhone 11 的 699 美元底价似乎已经到达用户比较好接受的地带，而无需采取进一步的价格调整。当然，随着时间的推移，需求水平可能会发生巨大变化，因此供应链仍对生产高峰期能持续多长时间也保持持谨慎态度。

系统的推动也是一个因素，苹果在其最新的 iOS 13 软件中整合了几个关键的软件升级，比如滑动键盘、黑暗模式等。曾经热卖的 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 的大量用户因为无法升级 iOS 13，可能在今年进行手机更新换代。