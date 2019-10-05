10 月 5 日讯 PayPal 表示，它决定将放弃参与 Facebook(180.56, 1.18, 0.66%) 旗下加密货币 Libra 项目。PayPal 是首位退出 Libra 协会的成员。这一决定对这个由 Facebook 高管、前 PayPal 总裁戴维-马库斯（David Marcus）掌舵的项目将是一个重大打击。

PayPal 在一份声明中说，“PayPal 已决定放弃进一步参与 Libra 项目，并在我们努力使未得到充分服务的人群获得金融服务的渠道民主化的同时，继续专注于推进我们现有的使命和业务优先事项。” 新浪美股 10 月 5 日讯 PayPal 表示，它决定将放弃参与 Facebook 旗下加密货币 Libra 项目。PayPal 是首位退出 Libra 协会的成员。这一决定对这个由 Facebook 高管、前 PayPal 总裁戴维-马库斯（David Marcus）掌舵的项目将是一个重大打击。

PayPal 补充说，“我们仍然支持 Libra 的愿景，并期待未来继续就合作方式进行对话。”

PayPal 还表示，将继续以各种方式与 Facebook 合作并提供支持，“Facebook 一直是 PayPal 长期和有价值的战略合作伙伴，我们将继续与 Facebook 合作，并以各种方式支持它。”

此前，PayPal 缺席一场有关讨论 Libra 将如何应对监管机构日益增多的反对意见的重要会议。除 PayPal 外其他 Libra 项目成员悉数到场。