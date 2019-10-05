如果你观察下最近发布的手机潮，你就会发现，四摄已经成为主流。再加上苹果的助攻，四摄已经成为新机的一个标志性元素。而市场上大部分的四摄机型价格不低，这时候，就是 realme 证明自己的时刻了，新的 X2 就是个回应。这款机型的价格从 1499 元起跳。

考虑到年轻人的购买力和实惠需求，这款机型内置双 SIM 卡和 MicroSD 扩展三卡槽，兼顾双卡和储存扩展的功能，即使是起步储配置也无需为数据存储空间而担心，你随时可以买扩展卡来填补空间的不足。

先来看外观。没有足够吸引的外观是没法子给年轻人带来消费欲望的。首先是外观的用料和配色，新鲜的色感冲击眼球。背部则有独特的炫彩光，官方将其描述为虫洞光纹，具备四曲面 3D 玻璃。realme X2 正面采用一块 6.4 英寸 Super AMOLED 水滴屏，配备 COF 封装技术，屏占比达到 91.9%，支持阳光屏显示技术，在强光下依然清晰可见。此外，该机还支持 DC 调光和新一代光感屏下指纹，夜间可开启护眼模式。

再来看下硬件配置。搭载了高通骁龙 730G 处理器，提供 6GB+64GB、8GB+128GB 两种存储组合可选，并标配 UFS2.1+LPDDR4X 闪存规格。这样的配置，足够应付年轻人的需求。读写速度也有一定的保证，应付游戏和看视频也足够，尤其是把玩一些大型的游戏，足够流畅。

充电方面，也是年轻人的焦虑。X2 机身内置 4000mAh 容量电池，支持最高功率达 30W 的 VOOC 闪充 4.0 技术。在正常的使用条件下，亮度 80%，音量默认，然后可以支持 8 个小时左右的娱乐通话和常规续航时间。

通过 VOOC 闪充 4.0 技术，4000mAh 的大电池在半个小时内，充电量最高能达到 67%，这样人们就能够在早起马上闪充出门了。realme X2 还适配了集成充电 IC 方案，在闪充的时候不会出现发热的情况，有五重闪充保护系统，能够全程监控电流的变化，让充电变得更快也更安全。

realme X2 搭载 ColorOS 6.0 系统，全新的视觉主题简洁扁平，而且人性化。最贴心的一个功能是支持 NFC。

拍照方面是 realme X2 最大的亮点之一，其采用 6400 万像素主摄+800 万像素广角+200 万像素微距+200 万像素人像的后置四摄组合。可拍出 9280×6944 的超高分辨率照片，且支持超级夜景 2.0、超级视频防抖、960fps 超级慢动作等多项功能。前置相机为 3200 万像素 AI 美颜相机。

在光线好的情况下，这款手机的成像质量很到位，细节刻画清晰，随手就能拍到满意的图片。同时，有了广角的帮忙，在应付一些景物上，就能体现更广的画面，视野扩充。而视频拍摄的稳定性也比较到位，在这个价位段来说，物有所值。可以应付较为小的运动抖动，可以在出去游玩的时候，拍到好的视频画面。而在光线不好的情况下，打开夜景模式，也能拍到相当不错的画面，而且噪点控制的也很好。

realme 的品牌定位就是 “敢越级”，在不到两千元的价位段，以这样的硬件堆叠和软件体验组合，推向市场，是真的可以吸引年轻人目光的。