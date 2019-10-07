华米在智能手表领域，已经开始显示出极大的竞争力。根据最新的全球出货量排名，其已经跻身智能手表市场的全球前五。那么是什么样的力量帮助其实现这样的成就呢？显然是产品。没有足够好的产品，是很难被市场认可的。Amazfit GTR，就是其交给市场的一个答案。

我们这次玩到的这款手表是 Amazfit GTR 的 47mm 版本。在外观上，用的不是方形设计，而是用圆形表盘。这样的设计让你想起经典瑞士腕表，但有了科技元素的加持，使得其更符合现代生活的需求。47mm 尺寸表身除了提供铝合金、不锈钢和钛合金三种材质选择外，同时还有钢铁侠系列限量版。而这款不锈钢版本也显得很干练，周边的线条修饰是亚光色，表圈采了微晶锆陶瓷材，机身细节内敛沉稳。默认提供的是棕色皮胶表带，佩戴的亲肤感比较细腻，同时又有复古的味道。

屏幕上，AMAZFIT GTR 47mm 版本采 1.39 英 AMOLED 视膜级显示屏，拥有 454×454 分辨率与 326 的 PPI。表面上，带有防指纹涂层的 Corning Gorilla 3 钢化玻璃为其增添了几分耐用性，同时硬度和抗刮性也不错。物理按键方面，右侧两个按键，右上角为开关按键，长按进入开机/关机模式，短按则是唤醒/熄灭屏幕。右下角则是功能按键，默认为查看当天基本数据。按下下表冠按键可立即查看当日步数、距离、燃烧的热量等数据。

充电方面，采用的是磁性方式。Amazfit GTR 可在 2 小时内完成 0%-100% 充电量。实际上，在智能手环时代，当时华米就破解了续航的密码，让其品牌的手环在市场中一骑绝尘，达到极佳的续航表现。华米的这款手表也不例外，硬件、软件上进行优化设计，实现了长达 24 天的续航表现，在同级别产品中遥遥领先，很好的解决了用户的使用痛点。

具体来说，华米在手表待机时排查、优化 15 项外设、传感器功耗，让功耗相比同类型设备降低 82.6%；在亮屏使用场景中，对屏幕、处理器进行调校，功耗整体降低 48.7%；在运动模式中，对 GPS 功能也进行多番测试，最终让功耗降低 51.2%。这样使用下来，用户对于智能手表的充电焦虑就基本上没有了，可以像传统手表那样使用。

Amazfit GTR 功能包括 BioTracker PPG 光学心率传感器，能够实现 24 时不间断精度率监测，运动时也可以提供率过、率区间振动报警和记录查看燃脂区间等功能，心率监测也更加精准。而 6 轴加速度传感器，3 轴地磁传感器，压力传感器，环境光传感器，50 米防水，应用程序通知和来电，则增加了手表的可用性。

软件方面，用户可以通过蓝牙和 AMAZFIT APP 实现互联，支持来电、短信、邮件以及社交应用等信息提醒；还可以通过手表查找手机；遥控手机控制播放音乐。同时，还搭载 NFC 功能，可绑定付宝账号，在没有络的情况下可使离线付；还可以模拟门卡，刷门禁与智能门锁；而在开通 NFC 公交卡后，也能够持全国 253 个城市的公交设施。

AMAZFIT GTR 47mm 提供 12 种运动模式，包含：户外跑、健、户外骑、室内跑、室内骑、 开放域游泳、泳池游泳、椭圆机、登、越野跑、滑雪、锻炼。支持 GPS＋GLONASS 双星定位，定位信息更加准确、全面，在实际体验过程中 GPS 模块在搜星、反应都很迅速，并且也无需手机就可以记录运动轨迹。

整体上来说，这是款有诚意的产品。在硬件做工上，细致到位，在软件体验上，也考虑了日常的使用和健身人士的需求。其不同的尺寸和版本，可以适配年轻人，也能在商务场合驾驭。