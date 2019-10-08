亚马逊今天带来了升级版 Fire HD 10 平板电脑，后者保持与前代相同的 10.1 英寸屏幕和整体设计，换上了更快的处理器，续航时间多 20%。新 Fire HD 10 配备 “增强型”Wi-Fi，microSD 存储扩展最大来到 512GB（旧型号为 200GB）。值得一提的是，亚马逊终于在其平板电脑上首次加入 USB-C 接口，让 Fire HD 10 可以更方便地进行充电。

亚马逊还推出了 Fire 10 Kids Edition，其配备续航 12 小时的电池和 USB-C 接口，支持家长监控和屏幕时间管理功能。

新款 Fire HD 10 的售价与旧型号相同，为 149 美元，儿童版为 199 美元，两款产品都将于 10 月 30 日发售。

此外，亚马逊还推出了一款针对儿童的电子书阅读器。从外观上看，Kindle Kids Edition 基本上就是 Kindle 标准版的翻版，它搭载 6 英寸 167ppi 带有阅读灯的电子墨水屏幕，并配有续航长达数周的电池。

不同配色的防水保护套包含在它的 200 美元售价中，此外还包含一年的亚马逊 FreeTime Unlimited 订阅服务，提供 1000 多种 Audible 有声读物以及其他针对儿童比较友好的内容。Kindle Kids Edition 也支持活动徽章、儿童壁纸和词汇建立工具。

Kindle Kids Edition 同样将于 10 月 30 日发售，价格是 109 美元。