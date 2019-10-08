自 Apple Watch 问世以来，苹果便将其定位为健康健身追踪设备。但时至今日，Apple Watch 仍然无法进行原生的睡眠追踪。如果你想戴着手表监测睡眠状况的话，那么你还得另外下载使用第三方 app。现在情况可能要有转变了：App Store 上的 Alarms 应用截图中出现了未公布的 Sleep 应用字样，意味着你将能够通过 Apple Watch 监测睡眠质量。

应用截图显示有 “睡眠（sleep）” 字样，下方一行文字为 “在睡眠应用中设置你的就寝和起床时间”。这个功能类似 iPhone 上时钟应用的 “就寝”。以此判断，苹果应该要为 Apple Watch 加入睡眠监测功能。

睡眠分析是苹果的 “健康” 监测体系中不可或缺的一环，不过监测睡眠数据的功能迟迟没能上线，或许与戴着 Apple Watch 睡觉时的体验不佳相关——Apple Watch 通常 “一天一充” 的状态，可能让 “完整进行睡眠监测” 这件事变得有些困难。

苹果在 2017 年收购了睡眠质量监测应用 Beddit，从侧面说明该公司对睡眠监测这件事的兴趣有所增加。此前有传闻称苹果可能会为 Apple Watch 加入睡眠监测功能，不过在 9 月的发布会上，该功能并没有出现在 Apple Watch Series 5 上。