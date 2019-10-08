OYO 将融资 15 亿美元，创始人兼 CEO Ritesh Agarwal 投资 7 亿

印度酒店集团 OYO 日前表示计划融资 15 亿美元，该公司希望扩大其在美国和欧洲的业务。

OYO 创始人兼首席执行官 Ritesh Agarwal 表示，他将向这家初创公司的新一轮融资 F 轮投资 7 亿美元——他希望购买该公司的更多股份。现有投资者软银集团、Lightspeed Venture Partners、红杉印度也将参与这一轮融资。这家成立 6 年的初创公司估值达到 100 亿美元。

苹果收购英国视觉效果公司 iKinema

苹果近日确认其最新一笔收购，即收购了英国视觉效果公司 iKinema。该公司的动作捕捉技术已被迪士尼、福克斯（Fox）和腾讯等公司使用。苹果可能会利用此次收购来改善其 AR 产品、扩展 Animoji/Memoji 等产品。

PayPal 退出 Facebook 旗下加密货币 Libra 项目

PayPal 成为首位退出 Libra 协会的成员。该公司近日宣布放弃参与 Facebook 旗下加密货币 Libra 项目。

PayPal 在声明中表示，“PayPal 已决定放弃进一步参与 Libra 项目，并在我们努力使未得到充分服务的人群获得金融服务的渠道民主化的同时，继续专注于推进我们现有的使命和业务优先事项。”

“我们仍然支持 Libra 的愿景，并期待未来继续就合作方式进行对话。”PayPal 表示。

HTC 已停止智能手机硬件创新，转而聚焦 XR

在近日的 TechCrunch Disrupt 活动上，HTC 新一任 CEO Yves Maitre 表示，HTC 已经停止了在智能手机领域的硬件创新。他指出，像苹果、三星、华为等竞争对手在手机硬件方面的投资非常出色，HTC 并没有这样做，因为人力、物力和财力都转向了虚拟现实领域。

Maitres 认为，5 年内，HTC 在 XR（虚拟现实、增强现实等）的产品组合将超过手机。当然，HTC 并不会放弃手机，他们未来会聚焦于在高 GDP 国家布局高端 5G 手机。

特斯拉低调收购加拿大电池制造商 Hibar，或将自主生产电池

特斯拉已低调收购加拿大电池制造设备和工程技术公司 Hibar，前者可能将开始自主生产电池。

关于此次收购，特斯拉没有提供更多细节，仅仅是在其向加拿大有关部门递交的材料中将 Hibar 列为子公司。Hibar 的官网目前只剩下一个简单的页面。

题图：Shah Junaid/VCCircle