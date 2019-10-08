苹果发布新版 Mac 操作系统

腾讯科技讯 10 月 8 日消息，据外媒报道，苹果公司刚刚发布了针对 Mac 电脑的软件更新 MacOS Catalina。与最近为 iPhone 发布的 iOS 13 一样，它为大多数 2012 年或更高版本的 Mac 提供了许多新功能。

包括取消了 iTunes 应用程序，取而代之的是新的 Apple Music、Podcasts 以及 Apple TV 等独立应用程序。这三款应用程序提供类似于 iTunes 的功能，但按功能划分为不同类别。

iOS 设备管理在 Mac 上仍然可用，但它是通过 Finder 而不是 iTunes 完成的，现在用户可以通过系统首选项中的新配置文件设置来访问 Apple ID。

Model 3 现身特斯拉上海工厂测试跑道

腾讯科技讯 据外媒报道，据最新一段由无人机拍摄的视频显示，一辆 Model 3 电动汽车出现在特斯拉上海 Gigafactory 3 工厂附近的一条新的测试跑道上，而该辆 Model 3 很可能由上海工厂生产。

当前，几乎所有人的目光都集中在上海 Gigafactory 3 工厂，因为该工厂预计在未来数周内就开始生产 Model 3 电动汽车。而这段由无人机拍摄的视频显示，一辆可能是中国制造的 Model 3 出现在上海工厂附近的一条新的测试跑道上。

淘宝下架火箭队产品

龙网北京 10 月 8 日讯 据人民日报官方微博消息，7 日，在淘宝搜索 “火箭队”“火箭队球衣”“休斯顿火箭” 等关键词，均显示 “非常抱歉，没有找到相关的宝贝”，相关商品被下架。

阿里巴巴集团公关部相关负责人表示：休斯顿火箭队总经理莫雷在推特上的言论严重伤害了中国人民的感情和底线。正如蔡崇信在代表布鲁克林篮网队对所有 NBA 球迷的公开信里所说：14 亿中国人在涉及中国领土完整和国家主权的问题上，紧密地团结在一起。这个问题是没有讨价还价余地的。

苹果新款 AirPods 或有四种配色

苹果新款 AirPods 耳机渲染图再曝光，除了之前的黑色白色版本之外，增加了银灰色和铜色， 或为四种配色。

新款 AirPods 耳机采用了入耳式设计。据此前爆料信息称新款 AirPods 耳机会加入降噪功能，但不是主动降噪。此外，还有防尘防水等功能。外形设计上和之前的比起来变化很大。

外媒称，带有降噪功能的新款 AirPods 可能会在本月晚些时候发布，届时苹果预计将举办一场特别活动。

三大运营商 5G 套餐预约用户近 1000 万

从 9 月 21 日开始，中国移动率先开启了 5G 套餐的预约，按照官方的说法，会在 10 月份公布套餐的详细收费情况，随后中国联通和中国电信也相继推出了 5G 套餐预约。

从目前的三大运营商 5G 套餐预约的人数来看，加起来已经逼近 1000 万，而且预约的人数还在迅猛增加。

有行业人士表示，三大运营商通过提前对 5G 套餐进行促销，提前展开了 5G 时代的竞争。虽然 5G 的套餐依旧是未知数，但近 100 万的预约用户都将成为促使运营商尽快正式上线 5G 套餐的一种 “鞭策”。