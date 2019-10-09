微软的 Airband 计划正在走向国际，该公司的最新目标是到 2022 年 7 月让 4000 多万人用上互联网。该计划于 2017 年启动，旨在改善全美国的农村互联网访问条件。新计划目前正在扩展到拉丁美洲、撒哈拉以南非洲地区和和亚洲的部分地区。

在美国，微软依靠未使用的 600 MHz TVWS 频谱为 300 万美国人提供宽带接入。但在国际上，微软的工作将依赖于 TVWS 以及其他 “创新技术”。该公司旨在与本地组织合作，以了解每个区域的具体需求；与政府合作以消除对该技术的监管障碍，并与 ISP（互联网服务提供商）合作以向终端用户提供因特网访问。

微软表示其国际努力已经取得了一些成果。例如，在哥伦比亚，该公司已经完成了一个小项目，使用 TVWS 技术将两所学校和 5 个农场连接到互联网，并且还与当地 ISP 共同投资，以将互联网访问扩展到 600 万哥伦比亚农村地区人口。在加纳，微软正在努力撤销对 TVWS 技术的管制，此举将使一个宽带提供商能够向多达 80 万人提供网络服务。

微软并不是唯一一家专注于让发展中国家与互联网连接起来的公司。 Google 的 “下一个十亿用户（Next Billion Users）” 计划旨在将其服务提供给全球更多用户，而 Facebook 则在探索使用无人机、人造卫星提供网络接入。这些公司的动机简单纯粹：每一个新的互联网用户都是他们的另一个潜在客户。