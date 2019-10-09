苹果折叠镜头专利曝光

IT 之家 10 月 9 日消息 智能手机摄影技术每年都在进步，在传感器尺寸不断增大和处理能力不断提高的同时，传感器前面的镜头则没有太大的进步。

已经有一些中国手机制造商推出了变焦能力极为强大的手机，这些手机的相机使用了潜望镜设计，其中的镜头阵列垂直于手机背面。

在授予苹果的最新几项相机专利中，该公司计划进一步改善未来 iPhone 的相机图像质量。两项专利均命名为 “折叠镜头系统”，有三个或五个 “折射镜片”。这些专利显示镜头是通过棱镜反射的，因此不需要凸起在手机背面之外。

知乎借电商、直播等变现

近日，知乎商业化动作不断。继内测 “好物推荐”、在回答和文章中插入商品卡片后，有消息称知乎直播预计将于 10 月 11 日正式上线，首批受邀用户将有专属官方工作人员沟通直播时间等相关事宜。

无独有偶，今年 8 月知乎正式启动 MCN 机构招募，服务于内容创作者与品牌主，主要为优质创作者提供孵化扶持、商业机会优先合作、运营绿色通道等多项激励权益。这一系列动作无不表明，知乎的商业化进程正在进一步提速。

Juul 上半年预计广告费 1.04 亿美元

蓝洞新消费报道，10 月 9 日消息，国外网站潮流数码发布分析文章称，美国不应该禁电子烟，而应该禁止 Juul。

一项又一项的研究表明青少年吸食电子烟的数据在急剧上升。全国青少年抽烟调查发现，2018 年有 21% 的高中生和 5% 的中学生尝试过电子烟，分别比前一年增加了 78% 和 48%。

尽管反对电子烟的人很快把矛头指向了调味电子烟—1000 多例肺部疾病中至少有 18 例死亡与电子烟有关。但电子烟已经存在了数十载。在过去的几年里，是发生的某些变化导致了青少年使用电子烟的数量急剧增加。

索尼确认下代游戏机叫 PlayStation 5

网易科技讯 10 月 9 日消息，据外媒报道，索尼已经确认，该公司下一代游戏机将被称为 PlayStation 5（简称 PS5），并将在 2020 年假日购物季上市。

该公司还宣布将对 PS5 的控制器手柄进行几项改进，其中最主要的是将索尼自初代 PlayStation 以来就在使用的 Rumble 技术替换为新的触觉反馈技术，该技术承诺将提供 “更广泛的反馈”。

索尼提到的另一个重大改进是被称为 “自适应触发器”（adaptive triggers）技术，它将成为 PS5 手柄上的 R2/L2 触发器。索尼表示，开发者将能够 “对触发器的阻力进行编程”。

国行版 Galaxy Fold 新机 11 月 1 日预售

10 月 8 日，三星智能穿戴产品经理 @三桑小姐姐在微博透露，国行版三星 Galaxy Fold 最早将于 11 月 1 日在三星官方商城开启预售，并将于 11 月 11 日以后在全渠道正式开售。而关于价格方面，@三桑小姐姐表示并不清楚。

三星 Galaxy Fold 先后在韩国、美国、欧洲和印度开售，尤其是在印度，开售 30 分钟就被抢购一空，这足以说明这款折叠屏手机的热度非同一般。当然，目前的折叠屏手机依然面临着售价高昂、极易损坏、货量少的情况。