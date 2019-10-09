9 月 27 日, 有消息透露，网易有道正赴美 IPO, 目前网易有道正在进行 PDIE 中, 网易有道是网易旗下的子公司，在这次上市过程中，获得了网易最大机构股东 Orbis 基金重金加持。

网易有道在这次发行同时，会同步进行私募配售，Orbis 基金承诺向有道购买总额为 1.25 亿美元的 A 类普通股。接近交易的人士得知，有道这次赴美 IPO 中，网易 CEO 丁磊和有道 CEO 周枫会以个人名义继续认购。

Uber 致 PayPal 亏损 2.28 亿美元

10 月 9 日，据彭博报道，PayPal 的第三季度财报中将会体现 2.28 亿美元的税前投资亏损，其主要原因是该公司在 Uber 上市之前对其进行的押注出现了问题。

PayPal 公司表示，在 Uber 上市之前，他们对这家公司进行了 5 亿美元的投资，然而这笔投资当前已经亏损了 34%。Paypal 表示，他们对于拉丁美洲线上零售商 MercadoLibre 的投资也出现了亏损，下降幅度为 10%。

YouTube 超 Netflix 成美青少年观看视频首选

10 月 9 日讯，据美国投行 Piper Jaffray 周二发布的 2019 年秋季调查报告，YouTube 已经超过 Netflix成为青少年观看视频的首选平台。

Piper Jaffray 发现，37% 的受访青少年最青睐于在 Google 旗下的 YouTube 平台上观看流媒体视频，略高于长期领先的 Netflix，后者的这个比例为 35%。

亚马逊年度广告收益超 100 亿美元

10 月 9 日，据外媒报道，亚马逊的广告业务曾经只是这家庞大的企业的一小部分，而现在它的规模已经达到足以拥有自己的大会了。

亚马逊广告部门的盈利方式是让品牌在亚马逊网站上进行推广，从而向品牌收取费用。去年这个部门的年度应收超过了 100 亿美元，据 eMarketer 预计，截止到 2020 年该公司这项业务的营收将会达到美国数字广告支出的 10%。这也让亚马逊成为了继谷歌和 Facebook之后的第三大线上广告商。

Twitter 承认用户安全数据或被用于广告目的

10 月 9 日，Twitter 表示，用户为满足该平台的安全要求而上传的电子邮件地址和电话号码可能被 “无意间” 用于广告目的。

该公司表示，这个问题已于 9 月 17 日得到纠正，但未透露受影响的用户数量。该公司在博客中表示：“我们对这个错误深表歉意。”